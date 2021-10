DéFi

TikTok lance la série NFT “Tiktok Top Moments” sur un site optimisé par la solution Layer 2 Ethereum

La plate-forme de médias sociaux à croissance rapide TikTok, qui a dépassé le milliard d’utilisateurs mensuels dans le monde, a sauté sur la scène des jetons non fongibles (NFT) en annonçant TikTok Moments.

“TikTok explore le monde des NFT en tant que nouvel outil d’autonomisation des créateurs”, déclare la société sur ses TikTok Top Moments.

“Les NFT sont une nouvelle façon pour les créateurs d’être reconnus et récompensés pour leur contenu et pour les fans de posséder des moments culturellement significatifs sur TikTok.”

Pour commencer, TikTok exploite le contenu de quelques-uns de ses meilleurs créateurs, notamment Lil Nas X, Bella Poarch, Grimes et Rudy Willingham. Ce seront des NFT uniques en édition limitée qui généreront le buzz essentiellement au sein de la communauté NFT existante.

“Maintenant, vous pouvez posséder un moment sur TikTok qui a cassé Internet.”

Les bénéfices iront « en grande partie » directement aux créateurs et artistes des NFT, a-t-il ajouté.

Ces NFT seront disponibles sur un site dédié alimenté par Immutable X, une solution de couche 2 pour Ethereum qui prétend être « 100 % neutre en carbone ». Ces moments peuvent être échangés sur des places de marché NFT secondaires telles que OpenSea.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.