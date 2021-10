TikTok lance la vitrine des PME ‘Small Wins’ pour aider les entreprises à créer une présence TikTok efficace

TikTok cherche à encourager davantage de petites entreprises à utiliser sa plate-forme dans leurs efforts de marketing via une nouvelle initiative appelée « Small Wins », qui présentera les différentes manières dont les PME utilisent les clips TikTok pour se connecter avec un public plus large.

Comme expliqué par TikTok :

«À travers une série de vidéos mettant en vedette des petites entreprises du monde entier, Small Wins vise à mettre en évidence la valeur de TikTok pour les petites entreprises, à les éduquer sur la façon d’utiliser TikTok pour se développer et à démontrer comment les petites entreprises transforment les « petits gains » en grand succès sur la plateforme. Du propriétaire de la boulangerie qui a transformé 3 000 abonnés en deux millions, au fabricant de bougies qui est devenu viral sans même essayer, les petites entreprises de toutes sortes montrent que sur TikTok, les petits gagnent.

La série de vidéos présentera une gamme de PME et mettra en évidence la façon dont elles utilisent TikTok dans leur marketing, tout en partageant des conseils et astuces créatifs.

Il y a jusqu’à présent 21 vidéos dans la série, chacune visant à guider les téléspectateurs vers la création de leurs propres campagnes TikTok et la signature de fonctionnalités commerciales supplémentaires.

L’objectif plus large ici est d’amener plus d’annonceurs à dépenser plus d’argent sur TikTok, car il cherche à maximiser son potentiel commercial, conformément à sa croissance fulgurante. La plate-forme compte désormais jusqu’à un milliard d’utilisateurs actifs et est rapidement devenue un facilitateur clé des tendances et des mèmes qui peuvent stimuler l’action des consommateurs.

Ce qui fait que beaucoup se demandent maintenant comment ils peuvent construire leur propre présence TikTok, et alors que les régions continuent de rouvrir à la suite de la pandémie, cette nouvelle poussée verra une traction et une réponse accrues, et aidera davantage de PME à devenir des créateurs de TikTok.

Il existe des idées et des perspectives intéressantes, et si vous cherchez un moyen d’accéder à l’application, cela pourrait vous donner l’étincelle dont vous avez besoin pour commencer.

Vous pouvez en savoir plus sur le programme Small Wins de TikTok ici.