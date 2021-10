Vous cherchez à mieux maîtriser TikTok et à comprendre les principales tendances et moteurs de conversation et d’engagement dans l’application ?

Cela pourrait aider – aujourd’hui, TikTok a annoncé le lancement de sa première « Liste de découverte », qui met en lumière 50 des créateurs les plus influents de l’application, issus de diverses communautés, et fournit essentiellement une vitrine de certaines des meilleures voix et créateurs de tendances sur le Plate-forme.

Comme expliqué par TikTok :

« Les créateurs sont le cœur et l’âme de TikTok. Des pionniers à l’origine du changement, aux créateurs de goûts qui préparent des créations uniques dans la cuisine, aux créateurs de tendances à l’origine de moments culturels, nous sommes honorés qu’un groupe de créateurs aussi incroyable ait trouvé sa place sur TikTok. C’est pourquoi nous avons créé The Discover List : notre toute première liste mettant en évidence les stars de TikTok qui changent le jeu dans leurs couloirs respectifs – et au-delà.

La Discover List est présentée sur un nouveau mini-site, qui donne un aperçu des influenceurs dans chacune des catégories définies.

Dans chaque sujet, vous pouvez également afficher des résumés de tous les créateurs présentés et accéder à leurs profils TikTok pour plus de contexte.

Comme indiqué, cela pourrait être un moyen utile d’en savoir plus sur certains des meilleurs créateurs et tendances de l’application, et d’améliorer vos connaissances sur TikTok. Cela peut également aider à mieux comprendre les tendances et les changements clés au sein de chaque communauté, et si votre marque a un lien avec ce secteur spécifique, cela pourrait être un excellent moyen de trouver de nouvelles inspirations et idées, et même des collaborateurs potentiels, au sein de l’application.

C’est un aperçu des tendances intéressant dans tous les cas, et une bonne option pour mieux comprendre le fonctionnement de TikTok et ce qui le rend si magnétique dans différentes catégories de contenu.

Vous pouvez consulter le mini-site Discover List de TikTok ici ainsi qu’une liste complète des créateurs impliqués ici.