Alors que TikTok poursuit son ascension fulgurante, de nombreux autres spécialistes du marketing regardent maintenant dans le sens de l’application et réfléchissent à la manière dont ils peuvent exploiter la plate-forme pour augmenter la portée et la découverte de leur marque.

Mais TikTok nécessite une approche dédiée – vous devez comprendre ce qui fonctionne avec la communauté TikTok et vous aligner sur les tendances organiques. La réutilisation de campagnes publicitaires à partir d’autres plates-formes ne sera pas efficace, tandis que les annonces polies, éditées et de qualité professionnelle ne gagneront probablement pas non plus en popularité.

La meilleure façon d’aborder TikTok est d’apprendre des vidéos organiques publiées dans l’application – qui est le message clé du dernier guide créatif de TikTok pour les marques, qui est essentiellement un 101 de construction d’une présence commerciale TikTok.

Comme expliqué par TikTok :

“Pour gagner sur TikTok, les entreprises doivent adapter la création aux caractéristiques uniques de la plate-forme. Mais la création TikTok n’a pas besoin d’être compliquée. En fait, elle peut être beaucoup plus simple et rentable que d’autres canaux. Ce “mode d’emploi” guide fournit des informations générales, les meilleures pratiques et des conseils et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti des solutions créatives de TikTok.

Le guide comprend des notes sur la façon de créer un contenu TikTok authentique, y compris des conseils spécifiques sur les approches créatives et la fréquence de publication.

Selon le guide :

“Sur TikTok, tout le monde peut être un créateur simplement en capitalisant sur les tendances, en s’impliquant dans des conversations et en s’exprimant de manière authentique. Un mélange diversifié de musique, de voix off et d’effets stimule la narration sur notre plate-forme. Les marques font mieux quand elles trouvent leur créneau, écouter activement leur public et s’engager avec les dernières tendances.”

Le guide couvre tous les aspects clés des clips TikTok efficaces, avec un aperçu de base de chaque élément.

Il existe également des liens vers des ressources et des outils pertinents, y compris des exemples de modèles de « zones de sécurité » TikTok pour vos clips vidéo (c’est-à-dire les zones non masquées par les éléments de l’interface utilisateur intégrés à l’application).

Il comprend également des liens vers les différentes fonctionnalités de la marque TikTok, y compris son Creator Marketplace et ses outils audio.

C’est un bon résumé rapide de tous les éléments clés de la création TikTok, et si vous vous demandez si TikTok pourrait s’intégrer à votre stratégie, cela vaut vraiment le coup d’œil.

Et avec la saison des vacances qui approche, il est peut-être temps de franchir le pas et de tester les eaux avec les publicités TikTok. Ce ne sera pas pour toutes les marques, mais compte tenu de la croissance continue de la plateforme et de sa résonance auprès des jeunes utilisateurs en particulier, cela pourrait bien être un ajout important à votre approche de marketing numérique.

Vous pouvez consulter le guide complet des solutions créatives TikTok ici.