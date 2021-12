TikTok lance un nouveau centre de transparence pour partager des informations sur les suppressions de contenu et les actions

C’est la saison pour… la divulgation ?

TikTok a publié aujourd’hui son dernier rapport sur les demandes de suppression de contenu, qui détaille tous les téléchargements contre lesquels il a pris des mesures au cours du premier semestre de l’année en raison de violations de ses directives communautaires ou d’autres demandes officielles et/ou légales.

En plus de cela, TikTok a également lancé un nouveau Centre de transparence, qui deviendra le foyer de tous ses rapports de transparence à l’avenir, facilitant ainsi le suivi des tendances historiques en un seul endroit.

L’avantage d’avoir tous ces rapports sur une seule plate-forme est que vous pouvez désormais facilement comparer les chiffres précédents pour voir les tendances et les changements dans les efforts d’application de TikTok.

Par exemple, au deuxième trimestre de cette année, TikTok a supprimé plus de contenu aux États-Unis que dans toute autre région, ce qui est conforme aux tendances historiques des rapports précédents.

Comme vous pouvez le voir ici, les États-Unis ouvrent la voie au deuxième trimestre 2021, avec 11,4 millions de vidéos supprimées en raison de diverses violations, le Pakistan arrivant en deuxième position (9,9 m) puis le Brésil (7,5 m).

Les trois mêmes nations figuraient en tête de cette liste dans les trois rapports précédents de TikTok, avec moins de violations, dans l’ensemble, détectées au premier trimestre de cette année.

Le nouveau Centre de transparence permet de visualiser plus facilement les changements historiques et de comparer les efforts d’application de la plate-forme au fil du temps.

En ce qui concerne les raisons des retraits, au deuxième trimestre, la « sécurité mineure » ​​était le principal problème, représentant 41,3 % du total des retraits, suivi par les « activités illégales et marchandises réglementées » (20,9 %), « la nudité des adultes et les activités sexuelles » ( 14 % et « Contenu violent et graphique » (7,7 %).

Comme toujours, des mesures de détection proactives permettent à TikTok de s’assurer que la majorité des contenus non conformes sont supprimés avant que les utilisateurs ne les voient, tandis que TikTok s’efforce également d’améliorer son application des faux profils, un problème croissant car il devient une considération plus importante pour l’activité d’influence. .

« Nous continuons d’évoluer et d’adapter nos protections en investissant dans des défenses automatisées pour détecter, bloquer et supprimer les comptes et les engagements non authentiques, et en améliorant notre vitesse et notre réponse aux menaces en constante évolution. D’avril à juin, nous avons empêché la création de 148 759 987 faux comptes. Nous avons également supprimé 8 542 037 vidéos publiées par des comptes de spam. »

Encore une fois, avec des utilisateurs cherchant de plus en plus à utiliser leur influence pour un gain monétaire et des acteurs malhonnêtes cherchant à influencer l’opinion publique via les plateformes de médias sociaux, les profils faux et inauthentiques deviennent un problème plus important à mesure que votre plateforme s’agrandit, et il sera intéressant de suivre TikTok. efforts d’application de la loi sur ce front pour avoir une idée du nombre de contrefaçons cherchant à infiltrer son réseau.

C’est aussi quelque chose :

La Russie a soumis 1 898 demandes de suppression ou de restriction au cours de la période, une augmentation massive des appels à TikTok pour répondre à certaines préoccupations. La Russie a également infligé une amende à TikTok plus tôt dans l’année pour ne pas avoir supprimé le contenu lié aux manifestations politiques, et il semble qu’étant donné que TikTok est devenu plus influent dans la région, le Kremlin a également commencé à prêter plus d’attention et pourrait chercher à utiliser le processus de suppression de TikTok. pour réprimer la dissidence perçue. Il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuit.

C’est une bonne mise à jour pour les rapports de transparence de TikTok, qui permet de surveiller divers aspects de ses processus d’application et où il voit plus d’activité. Bien sûr, il ne s’agit que de violations enregistrées, et il est possible que certains problèmes puissent encore passer entre les mailles du filet, mais cela aide à mieux comprendre comment TikTok travaille pour faire face à diverses menaces et problèmes.

Vous pouvez consulter le nouveau centre de transparence de TikTok ici.