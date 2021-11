TikTok lance un nouveau magazine numérique pour mettre en évidence des approches marketing efficaces dans l’application

Si vous cherchez à maximiser votre approche du marketing TikTok, cela pourrait valoir le détour.

Aujourd’hui, TikTok a lancé une nouvelle série de contenu appelée « The Roundup », qui vise à présenter certaines des campagnes de marque les plus intéressantes et les plus réussies de l’application.

Selon TikTok :

« Chaque numéro de The Roundup couvrira un nouveau sujet car nous vous montrerons exactement comment les marques tirent parti de TikTok pour générer de vrais résultats commerciaux. »

Le premier numéro de 8 pages examine les campagnes dirigées par les créateurs et comprend une gamme d’informations et de notes intéressantes sur certains des exemples les plus réussis de partenariats marque/créateur.

Il existe des études de cas de réussites récentes de la campagne :

Ainsi que les profils des créateurs impliqués :

Alors que TikTok a également inclus des statistiques et des informations plus générales pour vous aider à guider votre approche.

Comme expliqué par TikTok :

« Les marques qui s’associent aux créateurs acquièrent une crédibilité instantanée auprès de notre communauté, leur permettant de se présenter de manière totalement amusante, naturelle et réelle. Le résultat n’est pas seulement de puissantes performances, mais une confiance et une affinité retrouvées de la part de notre communauté passionnée qui souhaite activement hisser les marques au premier plan de la culture.

L’objectif principal ici est de guider les annonceurs potentiels vers sa plate-forme Creator Marketplace, où ils peuvent rechercher et sélectionner des créateurs potentiels avec lesquels s’associer pour des campagnes.

Compte tenu de l’orientation créative de la plate-forme et de la nécessité de s’aligner sur ces tendances pour maximiser la portée de la campagne, c’est une bonne approche à adopter, et le nouvel aperçu pourrait vous aider à réfléchir à la manière dont vous pouvez vous associer à des créateurs pertinents pour booster votre marketing efforts.

Et avec TikTok étant l’endroit idéal pour un public plus jeune, en particulier, de nombreuses marques cherchent maintenant à faire exactement cela.

Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil – vous pouvez télécharger le premier numéro de « The Roundup » ici.