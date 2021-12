TikTok lance un service de livraison de nourriture à partir de vidéos virales

TikTok est bien connu en tant que réseau social pour les courtes vidéos, mais que se passe-t-il si quelqu’un vous dit que TikTok est aussi un restaurant ? C’est exactement ce que l’entreprise est sur le point de devenir aux États-Unis avec l’annonce de TikTok Kitchen, qui fera passer les vidéos alimentaires virales au niveau supérieur avec un service de livraison de nourriture.

Le réseau social s’associe à Virtual Dining Concepts pour transformer les repas des vidéos TikTok populaires en plats réels que les utilisateurs peuvent commander. TikTok Kitchen sera lancé dans environ 300 sites aux États-Unis en 2022. La société prévoit déjà de desservir plus de 1 000 sites d’ici la fin de l’année prochaine.

Les clients pourront commander des plats devenus viraux sur TikTok, tels que des pâtes à la feta cuites au four, un smash burger, des côtes de maïs et des chips de pâtes. Comme l’a noté TechCrunch, la feta au four était l’un des plats les plus recherchés sur Google en 2021 après avoir gagné en popularité sur TikTok.

On ne sait pas si ces plats seront permanents dans le menu TikTok Kitchen ou s’ils seront disponibles pour une durée limitée. Le rapport mentionne que les créateurs recevront un crédit pour ces plats, qui seront « mis en évidence tout au long du partenariat ».

« Le produit des ventes de TikTok Kitchen servira à la fois à soutenir les créateurs qui ont inspiré l’élément de menu et à encourager et aider d’autres créateurs à s’exprimer sur la plate-forme conformément à la mission de TikTok d’inspirer la créativité et d’apporter de la joie à ses utilisateurs », a déclaré TikTok.

TikTok note que l’idée de TikTok Kitchen consiste davantage à proposer des aliments qui sont devenus viraux sur le Web aux fans plutôt qu’à une tentative de TikTok de devenir un véritable restaurant. TikTok Kitchen devrait être lancé en mars 2022.

