TikTok lance un service de livraison de nourriture avec les plats les plus viraux

TikTok a commencé comme un réseau social rempli de gens dansant, mais actuellement, cette plate-forme héberge une grande variété de contenus tels que des recettes rapides et suggestives. Après avoir animé une émission pour créer des émissions en direct, TikTok lance service de livraison de nourriture avec des plats viraux de votre réseau social, même si pour le moment ils ne pourront pas être testés en Espagne.

Pâtes au fromage feta cuit au four, côtes levées de maïs et chips de pâtes, voici quelques-unes des recettes alléchantes qui passent de l’écran à la table avec la nouvelle initiative, TikTok Kitchens. Plus de 300 magasins aux États-Unis Ils feront partie du réseau de restaurants qui proposera la carte du réseau social chinois.

TikTok s’est associé à Concepts de restauration virtuelle (VDC), un service de livraison de nourriture qui utilise les cuisines des restaurants de la région pour distribuer les plats les plus populaires sur le web. Un moyen de tester ce que vous voyez sur votre mobile sans avoir à le reproduire chez vous.

On sait déjà que la nourriture entre d’abord par les yeux et dans le cas de TikTok encore plus en l’absence de pouvoir sentir le plat. L’application est une excellente plate-forme pour rendre virale une recette comme les pâtes à la feta cuites au four, qui est même parmi les plus recherchées de l’année sur Google.

@grilledcheesesocial Recette virale de pâtes feta au four! Inspiré par #uunifeta via @liemessa & @tiiupiret #learnontiktok #foodtiktok #foodie ♬ She Share Story (pour Vlog) – 山口 夕 依

Cette nourriture, ainsi que d’autres tout aussi attrayantes, feront partie du premier menu virtuel que TikTok lance aux États-Unis pour être livré à domicile. Les plats proviendront de 300 magasins qui fonctionneront comme des cuisines fantômes, mais pas strictement.

Le réseau social ne louera pas de cuisines créées dans des entrepôts et dédiées uniquement à cet effet. Comme ils l’ont expliqué, profitera des cuisines et des cuisiniers des restaurants tels que Buca di Beppo et Bertucci pour fournir des services.

Ainsi, l’initiative vise à bénéficier à la fois au réseau social, ainsi qu’aux restaurateurs du quartier et les créateurs de recettes virales. Ceux qui parviennent à viraliser leurs innovations culinaires recevront également une partie des bénéfices pour avoir été une source d’inspiration pour le menu, même si parfois la paternité des recettes est douteuse et il n’appartient pas à qui parvient à rendre la vidéo virale.

Menu en constante évolution

Le menu tournera au fur et à mesure que les tendances changent sur TikTok, un jour vous êtes au sommet et le lendemain personne ne se souvient de vous. Les nouvelles recettes les plus populaires seront intégrées au menu, remplaçant d’autres qui ont perdu de leur force au fil du temps.

Elena Saavedra, porte-parole de TikTok, explique à The Verge qu' »il s’agit d’une campagne pour proposer de la nourriture TikTok aux fans, pas une aventure dans le secteur de la restauration ». Pourtant, les 300 premiers magasins deviendra 1 000 d’ici la fin de 2022, bien qu’ils n’indiquent pas si cette initiative pourrait faire le grand saut en Europe plus tard.

Son social, Virtual Dining Concepts (VDC), a déjà eu du succès avec le MrBeast Burger, une sélection de burgers créée par le youtuber MrBeast, qui a récemment réussi à créer une version de The Squid Game pour la plateforme de streaming Google. Elle a vendu un million de hamburgers en seulement trois mois et compte déjà 1 500 cuisines entre les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

