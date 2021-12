TikTok lance une nouvelle application « TikTok Seller » en Indonésie pour faciliter l’activité de commerce électronique

TikTok cherche à faciliter davantage d’activités de commerce électronique avec le lancement d’une nouvelle application « TikTok Seller », qui permet aux marques sur TikTok de gérer tous les aspects de leurs listes de produits in-app dans un espace séparé et dédié.

Actuellement uniquement disponible pour les marques en Indonésie, l’application TikTok Seller :

« … permet aux vendeurs de gérer leur boutique TikTok via un téléphone mobile. Fonctionnalités disponibles, y compris, mais sans s’y limiter, l’enregistrement du vendeur, la gestion des produits, la gestion des commandes, la gestion des retours et des remboursements, la gestion des promotions, le service client, l’analyse des données, l’enregistrement des campagnes et la formation des vendeurs.

Le résumé est assez basique, ce qui indique le développement précoce de l’application, mais l’idée est que l’outil permettra à terme aux marques de commerce électronique de gérer plus facilement leurs listes de produits TikTok, où qu’elles se trouvent, afin de maximiser les performances de vente dans l’application. .

TikTok a fourni la déclaration suivante à TechCrunch sur le nouvel outil :

«Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience de notre communauté et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui inspirent la créativité, apportent de la joie et innovent l’expérience TikTok. Les marques sur TikTok ont ​​trouvé un débouché créatif pour se connecter de manière authentique avec le public, et nous sommes ravis d’expérimenter de nouvelles opportunités de commerce qui permettent à notre communauté de découvrir et de s’engager avec ce qu’ils aiment.

TikTok a progressivement fait évoluer ses offres de commerce électronique, avec des listes de produits sur des profils sélectionnés, des flux d’achats en direct et des aperçus des options promotionnelles et de mise en évidence à venir dans des clips.

Les achats en flux ont déjà été un gagnant pour la société mère de TikTok, ByteDance, avec la version chinoise de l’application, « Douyin » générant désormais la majorité de ses revenus grâce aux achats en flux.

En ce sens, TikTok a une longueur d’avance, car il affine ses outils d’achat en flux à Douyin depuis des années, ce qui signifie que lorsqu’ils arriveront finalement au public occidental, ils seront bien développés et alignés sur les tendances de la plate-forme. , aidant à maximiser l’adoption.

Et avec moins d’opportunités pour les publicités in-stream, TikTok doit mettre en œuvre de nouveaux outils de monétisation pour aider ses principaux créateurs à gagner de l’argent sur la plate-forme. C’est pourquoi vous pouvez vous attendre à ce que TikTok accélère rapidement ses ajouts au commerce électronique, avec la prochaine vague d’outils, comprenant probablement cette nouvelle application Vendeur, destinée à toucher davantage de publics au début de la nouvelle année.

Et avec un milliard d’utilisateurs et en augmentation, cela en fera une considération beaucoup plus importante pour de nombreux détaillants.

Il n’y a pas de mot sur un lancement plus large de la nouvelle application, mais comme indiqué, attendez-vous à ce qu’elle arrive bientôt.