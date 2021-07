TikTok lance une nouvelle campagne ‘Re:Make’ pour rendre hommage aux publicités classiques

TikTok a lancé une nouvelle campagne appelée Re:Make, qui verra les différentes campagnes publicitaires télévisées classiques réinventées par les utilisateurs de TikTok, comme un moyen à la fois de mettre en valeur la créativité des utilisateurs et de mettre en évidence le potentiel de telles approches sur la plate-forme.

Comme expliqué par TikTok :

“Re:Make est une célébration des campagnes publicitaires emblématiques qui ont façonné l’industrie et influencé la culture – tout en montrant comment TikTok a fourni un tout nouveau moyen de captiver et de persuader le public. Fidèle à notre mission d’inspirer la créativité et d’apporter de la joie, Re:Make by TikTok vise à inspirer et à éduquer les marques et les agences de création sur la façon de libérer leur créativité sur la plate-forme.”

La campagne verra TikTok s’associer à une gamme de marques qui ont diffusé des publicités classiques, comme la campagne Snickers “You’re Not You When You’re Hungry”, Old Spice “The Man Your Man could Smell Like”, et l’emblématique de Skittles Promotion « Toucher ».

Les utilisateurs de TikTok seront encouragés à fournir leur propre point de vue sur chacun, en utilisant le hashtag #TikTokReMake, qui aidera à encourager l’engagement et à faire réfléchir la marque sur la façon dont les approches et les tendances créatives peuvent générer du trafic pour leurs promotions.

Et il est intéressant de noter que TikTok note également que les groupes peuvent entrer en contact pour savoir comment ils peuvent également s’impliquer dans les futurs versements de l’initiative Re:Make.

Cela pourrait être un excellent moyen d’apprendre ce qui fonctionne sur TikTok, de trouver des influenceurs de plateforme qui peuvent aider avec des approches créatives et d’en tirer une valeur promotionnelle, en se connectant à la tendance.

Au moins, cela aidera les annonceurs à élargir leur compréhension des approches marketing de TikTok, et il vaudra probablement la peine de vérifier le hashtag #TikTokReMake pour voir ce que les gens proposent et comment ces idées résonnent avec la communauté TikTok.