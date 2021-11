TikTok lance une nouvelle poussée promotionnelle ‘CommunityTok’ pour mettre en évidence l’engagement de la sous-culture dans l’application

TikTok a lancé un nouveau discours pour les dépenses marketing en faisant la promotion de ce qu’il appelle les « CommunityToks », qui vise à souligner la capacité de la plate-forme à faciliter et à promouvoir l’engagement de la communauté autour de sujets et de niches spécifiques.

Comme indiqué dans la vidéo, « CommunityToks » se concentre sur la façon dont TikTok aide à stimuler l’engagement au sein de niches et sur la façon dont les entreprises peuvent exploiter le même processus pour maximiser leurs efforts de promotion et de marque.

Et avec TikTok devenant une partie plus importante de la culture populaire, ces efforts peuvent jouer un rôle important pour mieux aligner votre marque sur les derniers changements.

Essentiellement, TikTok cherche à élargir son attrait pour les annonceurs en mettant en évidence ces sous-réseaux au sein de l’application, qui peuvent mieux s’aligner sur des produits et services spécifiques. Cela fonctionne à la fois pour présenter les opportunités et peut-être pour réduire le facteur d’intimidation plus large autour de la création de contenu TikTok. Vous n’avez peut-être pas une bonne idée pour un clip TikTok intelligent, mais si votre marque s’aligne sur ces sous-groupes, vous commencez peut-être à voir les choses sous un angle différent, moins sur le contenu lui-même et plus sur la connexion, et en savoir plus sur comment ces utilisateurs cherchent à s’engager avec chaque sujet.

Mais les conseils généraux sur le contenu restent les mêmes : si vous souhaitez vous connecter avec la communauté TikTok, vous devez parler leur langue et créer des clips qui correspondent aux tendances et à l’engagement des utilisateurs.

« Respectez et honorez les méthodes de CommunityTok pour identifier ce qui pourrait être le mieux adapté à votre marque. Regardez et observez ce à quoi chaque CommunityTok se soucie et plongez-vous dans le contenu pour comprendre la façon dont ils pourraient s’exprimer de manière unique.

TikTok conseille également aux marques d’écouter et de s’engager activement dans les tendances de concentration de chaque communauté, qui incluent les sons et effets populaires, tout en cherchant à travailler avec des créateurs établis dans ces segments pour maximiser leur portée et leur résonance au sein de chacun.

Et lorsqu’il est bien fait, le gain peut être important :

TikTok compte désormais jusqu’à un milliard d’utilisateurs, à égalité avec Instagram, et avec des études montrant également qu’il s’agit du réseau de choix pour un public plus jeune, cela pourrait valoir la peine de se connecter à ces CommunityToks et d’avoir une meilleure idée des dernières tendances à noter. .

Vous devriez peut-être effectuer quelques recherches de hashtag dans l’application pour voir ce que vous trouvez. La croissance de TikTok devrait se poursuivre en 2022, et avec ses outils de commerce électronique qui évoluent également, les opportunités dans l’application augmentent.

Pour ceux qui peuvent bien faire les choses. Ce qui prend du temps, un investissement dans l’apprentissage de la plate-forme et l’écoute des communautés pertinentes.

Et peut-être, grâce à CommunityTok, vous pouvez trouver un moyen d’accéder à la plate-forme que vous n’aviez pas envisagé auparavant.