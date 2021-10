TikTok lancera sa première collection NFT, dirigée par ses meilleurs créateurs de contenu

La plate-forme de médias sociaux TikTok a annoncé qu’elle lancerait sa première collection NFT le 6 octobre. Jeudi, la société a annoncé TikTok Top Moments, une nouvelle émission numérique qui permet aux créateurs de contenu d’être reconnus et récompensés pour leur contenu le plus populaire.

Les enchères NFT seront négociées sur Ethereum et seront promues par la plateforme Blockchain, Immutable X.

TikTok Top Moments a annoncé la sortie d’une sélection spéciale de six vidéos des créateurs les plus populaires de la plateforme. Chacune des vidéos vise à reconnaître l’impact de ces créateurs pour faire de TikTok l’un des plus grands réseaux sociaux au monde.

En outre, Immutable X a indiqué que le produit des ventes de NFT ira directement aux créateurs de contenu et aux auteurs artistes des NFT.

Lil Nas X, Bella Poarch, Brittany Broski, Curtis Roach et bien d’autres créateurs seront les principaux acteurs de cette vente de NFT exclusifs à TikTok. Source : Salle de presse TikTok

À l’heure actuelle, la plateforme de médias sociaux TikTok semble pencher très discrètement vers la technologie Blockchain. Ceci, dans le cadre de votre nouvelle stratégie de marketing numérique.

La plateforme TikTok compte actuellement 1 milliard d’utilisateurs. De plus, ses utilisateurs font confiance à l’application pour découvrir de nouveaux artistes et des tendances musicales populaires.

Les NFT sont devenus l’un des principaux moteurs de l’adoption de la blockchain. Avec des entreprises et des personnalités désireuses d’acquérir les objets des collections numériques. Il est à noter que le mois d’août de cette année a été le plus actif en termes de volume de marché. Atteindre des ventes totales de NFT qui ont atteint 4 milliards de dollars.

Les NFT sont l’avenir de l’art contemporain et le début du nouveau monde numérique

Chacun des NFT proposés célèbre l’impact de ces créateurs populaires sur la plate-forme. Les créateurs populaires incluent Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk.

En outre, la fabrication des NFT dépendra des artistes populaires COIN ARTIST, x0r, RTFKT, Grimes et bien d’autres.

“Nous sommes ravis de voir notre communauté et les communautés NFT s’engager avec certains des acteurs culturels les plus appréciés d’Internet.” A déclaré Nick Tran, directeur mondial du marketing pour TikTok.

Les ventes NFT débuteront le 6 octobre. Les vidéos des collections seront présentées au musée de l’image en mouvement situé dans le Queens, New York. Du 1er octobre au 5 novembre dans une collection intitulée “Infinite Duets”.

Enfin, on peut dire que l’art moderne s’aventure de plus en plus dans le monde numérique. Les gens croient qu’il y aura toujours de la place pour les œuvres traditionnelles dans les galeries d’art les plus exclusives du monde. Cependant, les NFT offrent la possibilité aux artistes d’obtenir un marché décentralisé pour leurs œuvres, en particulier les artistes qui ne peuvent pas accéder à des programmes éducatifs de haut niveau dans les académies d’art les plus exclusives. Les NFT permettent aux artistes de commercialiser directement leurs œuvres sans avoir besoin d’intermédiaires, de frontières géographiques, de langues ou de formation pédagogique.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport