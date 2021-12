TikTok, l’application qui rivalise avec Instagram, Netflix, YouTube et bien plus

Nouvelles connexes

La communication Internet, quelque chose qui, il n’y a pas si longtemps, était considérée comme l’avenir, est depuis longtemps devenue le présent. Des géants comme Facebook sont de retour et sont considérés avec méfiance par beaucoup. Instagram commence à voir comment l’âge moyen de ses utilisateurs augmente et commence à voir comment leur désir d’augmenter l’utilisation de l’application a un impact mental sur de nombreux jeunes.

Cependant, il existe une couverture qui, en 2021, a montré qu’elle pouvait faire face non pas à des applications similaires, telles qu’Instagram lui-même, mais à des géants du passé, tels que la télévision, et du présent, tels que Netflix ou YouTube.

Est TIC Tac, le premier grand service en ligne chinois qui s’est imposé sur la planète.

Qu’est-ce que TikTok

Lorsque l’écosystème d’applications et de services liés à Internet a commencé, chacun avait son objectif bien défini. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et on se rend sur Facebook pour télécharger des photos d’une fête ou pour se renseigner. On va sur Twitter pour s’informer de l’actualité, mais aussi pour voir les derniers mèmes.

Cependant, TikTok, qui est actuellement la septième application sociale la plus utilisée au monde, est clair que son objectif est le divertissement. De diverses sortes, mais du divertissement. Sans plus.

Il n’est pas destiné à être un lieu de rassemblement pour des amis, ou une source d’information, ou quoi que ce soit de plus que un endroit où vous pouvez être distrait, rire et vous enthousiasmer.

L’approche de TikTok est clairement inspirée de Vine, une application qui proposait des vidéos ultra-courtes qui ont fini par être achetées par Twitter. Et défenestré, malheureusement.

Mais c’est l’essentiel, car l’origine de TikTok se trouve dans Musical.ly, une plate-forme sur laquelle jouer des chansons célèbres, qui est devenue très populaire en 2016. En 2018, c’est devenu ce que nous savons maintenant, bien que les utilisateurs ne l’aient pas aimé à première.

C’est actuellement la seule alternative massive au Meta emporium (Facebook et Instagram, car WhatsApp a une approche très différente).

Pourquoi il peut rivaliser avec Instagram… et Netflix aussi

Une fois que l’on connaît TikTok, on peut penser qu’il s’agit d’une alternative assez directe aux réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et, surtout, à Instagram.

En fait, Mark Zuckerberg a essayé d’acheter l’entreprise lorsqu’il a commencé à voir que ce serait un rival difficile, comme il l’a fait avec Instagram lui-même ou avec WhatsApp. La différence, c’est que ByteDance, le développeur de TikTok, n’a pas voulu, qui a déclenché une série d’actions par Facebook, avant de se faire appeler Meta, pour copier les fonctions les plus marquantes du réseau social chinois, en plus de l’accuser d’être un danger pour la démocratie.

L’un des paris de Meta (alors Facebook) sur TikTok était Reels, qui a cloné l’idée de courtes vidéos en grand nombre, et enterré l’idée d’Instagram TV, qui n’a jamais eu de tournée.

Mais même ainsi, TikTok a réussi à se positionner au-dessus d’Instagram dans quelque chose que l’on ne pensait pas possible : rivaliser avec des plateformes beaucoup plus grandes et plus établies, telles que Netflix ou YouTube.

Cela a été possible grâce à l’application peut changer les habitudes d’utilisation des utilisateurs, ce qui les rend plus intéressés à regarder des centaines de courtes vidéos d’affilée qu’un film ou quelques chapitres d’une série.

Ce manque d’engagement signifie que les utilisateurs vont sur TikTok sans avoir l’impression qu’ils y passeront un temps fixe. Cela peut être 5 minutes, peut-être une heure, mais cela dépend d’eux, et ils ne se sentent pas coupables si pour le moment ils vont faire autre chose.

D’un autre côté, devenir viral est abordable, même en tant qu’entreprise, comme le montrent certains cas en Espagne. Ceci est particulièrement frappant étant donné que cette application n’exige pas la perfection vue sur Instagram, ce qui met même de nombreux utilisateurs mal à l’aise, en particulier les plus jeunes.

Le succès de cette approche est tel qu’elle est actuellement utilisée plus longtemps que YouTube. Et cela ne va pas s’arrêter, surtout maintenant qu’il a même commencé l’extension à d’autres appareils, tels que les téléviseurs intelligents, un signe de plus que TikTok ne veut pas restreindre son utilisation sur les mobiles.

Pour l’instant, la principale limitation est que ses utilisateurs sont très jeunes, n’ayant pas imprégné le moyen et le troisième âge, comme WhatsApp ou Facebook l’ont fait à l’époque.

Une idée simple et addictive qui vous donne ce que vous voulez

Essentiellement, TikTok s’est imposé comme une excellente plate-forme de divertissement car son utilisation est simple, il suffit de glisser encore et encore ; Il peut être utilisé sans inscription si nous ne voulons pas télécharger de contenu ; il y a beaucoup de contenu ; est libre…

Mais surtout, nous donne ce que nous voulons.

L’algorithme TikTok récemment divulgué est très basique mais efficace. Il analyse les vidéos dans lesquelles nous passons le plus de temps, celles que nous aimons ou dans lesquelles nous disons, et cela nous donne plus de contenu lié à cela. Facile et simple

Il est vrai que de temps en temps, il nous présente une vidéo différente pour voir si nous sommes intéressés par une autre catégorie, mais si nous la rejetons, il apprend et ne la montre plus, essayant de toujours augmenter le temps dans l’application.

On ne sait pas comment la plateforme évoluera dans les années à venir, mais elle apparaît déjà dans les grandes compétitions sportives et dans les publicités télévisées et il ne serait pas surprenant qu’elle devienne une plateforme mondiale, au-delà de l’âge ou des frontières, comme WhatsApp l’a fait .

Ce serait la première plate-forme logicielle chinoise à atteindre cet objectif. Et ce serait possible, étant donné qu’en 2021, il a réussi à dépasser Google en tant que domaine Web le plus visité de la planète.

