TikTok Marketing Powerhouse Creed Media vend une participation à Aser Ventures

Creed Media, la centrale de commercialisation de TikTok, âgée de trois ans, a officiellement vendu une «participation stratégique» à la société d’investissement basée à Londres, Aser Ventures.

Aser Ventures, qui détient plus de 60% de Leeds United, a révélé aujourd’hui qu’elle avait acquis une participation dans Creed Media, basée à Stockholm. Fondé par Timothy Collins et Hugo Leprince (respectivement 25 et 22 ans), Creed a signé des accords avec chacun des trois grands labels et a joué un rôle dans le lancement de titres tels que «Falling» de Trevor Daniel.

Désormais, Creed Media – qui mène des campagnes promotionnelles en gardant à l’esprit la «culture virale des jeunes» – vise à «renforcer les capacités marketing, numériques et sociales d’Aser», notamment en capitalisant sur «de vastes opportunités de synergie» avec les nombreuses divisions d’Aser. Parmi ces derniers (outre le Leeds United susmentionné) se trouvent la société de production NEO Studios et les chaînes Eleven Sports.

Aser, pour sa part, entend soutenir la «croissance continue» de Creed, qui compte une équipe de 40 personnes et des bureaux en Suède, au Canada et aux États-Unis, avec «des conseils stratégiques et un accès à son réseau mondial de sports, de médias et partenaires de divertissement. »

Abordant l’investissement de son entreprise dans Creed Media (dont les détails financiers n’ont pas été divulgués publiquement) via une déclaration, Andrea Radrizzani, fondateur et président d’Aser Ventures, a souligné le potentiel de l’accord en termes de capacité de la société de marketing sur les réseaux sociaux à se développer et se développer pour aller de l’avant.

«Timothy et Hugo ont créé quelque chose de spécial dans Creed Media. Ils ont une compréhension approfondie des plates-formes et de la culture qui excitent le jeune public et ils ont bâti une entreprise avec le potentiel de continuer à croître rapidement », a déclaré Radrizzani, 46 ans, originaire de Milan, en Italie.

«Chez Aser Ventures, nous voulons les aider à le faire, en partageant notre expérience et notre réseau avec l’équipe de Creed Media, et en créant des opportunités de synergie avec le groupe Aser dans son ensemble», a-t-il conclu.

Ayant apparemment surmonté la menace d’une interdiction aux États-Unis, le controversé TikTok semble sur le point de continuer à toucher un nombre important de jeunes utilisateurs – tout en permettant aux artistes émergents de trouver un public et, inversement, en aidant les vétérans à attirer de nouveaux fans.

Benee et Lil Nas X ont connu un succès grand public après avoir fait sensation sur TikTok, par exemple, tandis que Fleetwood Mac a puisé dans une toute nouvelle collection de fans après que «Dreams» (1977) eut un succès retentissant sur le partage de vidéos sous forme courte. app l’automne dernier.

Et en ce qui concerne les implications monétaires et professionnelles de ce dernier, Mick Fleetwood, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham ont vendu leurs catalogues dans le cadre de transactions de plusieurs millions de dollars à la fin de 2020 et au début de 2021.

En juillet 2020, Sony Music Publishing a finalisé un partenariat massif avec l’agence de talents TikTok TalentX, et TikTok (qui fait face à un procès pour violation du droit d’auteur pour avoir prétendument volé du code propriétaire) s’est associée à SiriusXM pour établir conjointement de nouvelles initiatives audio conçues pour atteindre adolescents.