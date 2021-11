TikTok mène de nouvelles recherches sur les tendances et les défis néfastes en vue d’améliorer les mesures de sécurité

TikTok a mené une nouvelle étude sur la prolifération de défis et de tendances dangereux dans l’application, dans le but de mieux comprendre l’engagement des jeunes dans ce domaine et d’établir de meilleures politiques pour se protéger contre les dangers associés.

Au fil du temps, cela est devenu un sujet de préoccupation majeur pour l’application. L’année dernière, en Italie, une fillette de 10 ans est décédée après avoir participé à un « défi de black-out » dans l’application, ce qui a conduit les autorités italiennes à obliger TikTok à bloquer les comptes de tous les utilisateurs dont il ne pouvait pas vérifier l’âge. Le populaire « Milk Crate Challenge », qui a eu lieu plus tôt cette année, a également vu de nombreuses personnes subir des blessures graves après avoir tenté de grimper sur des piles de caisses en plastique, tandis que d’autres tendances préoccupantes incluent le « défi Benadryl », la cire faciale, le « défi de craquage du dos ‘ et plus.

De toute évidence, il existe ici des préoccupations majeures – et lorsque vous considérez également le biais plus jeune de l’application et sa portée toujours croissante, il est important que TikTok cherche à traiter ces éléments partout où il le peut, afin de limiter les dommages potentiels.

L’étude sur les défis nocifs de TikTok a incorporé les réponses de plus de 10 000 adolescents, parents et enseignants de plusieurs pays, donnant à la plate-forme un large aperçu des différents éléments en jeu. Sur cette base, TikTok a chargé Praesidio Safeguarding, une agence de sauvegarde indépendante, de rassembler les principales conclusions et recommandations pour aider à améliorer ses processus.

Comme vous pouvez le voir dans cet aperçu, la grande majorité des jeunes utilisateurs n’ont pas l’impression de participer à des défis dangereux. Mais là encore, cela est autodéclaré, et selon les tendances susmentionnées, il existe clairement des problèmes de sécurité importants dans ces tendances.

Mais appliquer cela peut être difficile, d’autant plus que ces tendances augmentent, et elles ne sont pas encore sur le radar de TikTok en tant qu’axe d’engagement clé. Il peut également être difficile d’identifier les tendances en se basant uniquement sur le hashtag. Le « défi Benadryl » attirerait probablement l’attention de l’équipe de modération de TikTok, mais pas le « Milk Crate Challenge ».

En examinant les données, TikTok s’est concentré sur les canulars d’automutilation et les tendances connexes en tant qu’élément clé de préoccupation.

Les canulars d’automutilation impliquent généralement de diriger les gens vers une série d’activités nocives, qui s’intensifient progressivement et peuvent éventuellement conduire à l’automutilation, voire au suicide. Des tendances comme le « Blue Whale Challenge » et « Momo » font partie de cet élément plus préoccupant, où des personnages fictifs jouent un scénario d’horreur qui peut entraîner les utilisateurs dans des voies comportementales dangereuses.

De telles tendances sont si dangereuses que même les avertissements à leur sujet peuvent provoquer de l’angoisse – comme l’explique TikTok :

« La recherche a montré comment les avertissements concernant les canulars d’automutilation – même s’ils sont partagés avec les meilleures intentions – peuvent avoir un impact sur le bien-être des adolescents. Alors que nous supprimons déjà et prenons des mesures pour limiter la propagation des canulars de cette nature, pour mieux protéger notre communauté, nous commencerons à supprimer les avertissements alarmistes à leur sujet car ils pourraient causer des dommages en traitant le canular d’automutilation comme réel. Nous continuerons à autoriser les conversations visant à dissiper la panique et à promouvoir des informations exactes. »

En d’autres termes, TikTok prendra des mesures plus énergiques contre ces canulars, au-delà des avertissements, dans un premier temps, au lieu de les reconnaître avec n’importe quel niveau de crédibilité en émettant des alertes dans l’application.

En plus de cela, TikTok dit qu’il travaille également avec des experts en santé des adolescents pour développer de nouvelles ressources pour son centre de sécurité dédié aux défis et aux canulars.

« Cela inclut des conseils pour les soignants qui, nous l’espérons, pourront répondre à l’incertitude qu’ils ont exprimée à propos de discuter de ce sujet avec leurs adolescents. »

TikTok met également à jour la langue utilisée dans ses étiquettes d’avertissement qui sont affichées aux utilisateurs qui tentent de rechercher du contenu lié à des défis ou des canulars nuisibles.

Comme indiqué, il s’agit d’un domaine de préoccupation clé, mais il pose également un défi majeur, car il n’existe aucun moyen définitif de détecter les dommages potentiels dans une tendance à la hausse, souvent jusqu’à ce qu’il soit trop tard, tandis que restreindre cela peut également avoir ses propres impacts négatifs, en ce qui concerne les avertissements et les alertes, qui peuvent par inadvertance contribuer à les promouvoir.

Essentiellement, l’approche adoptée par TikTok consiste à se concentrer sur les types de défis les plus dangereux, qu’il s’efforce de mieux détecter et d’agir, tandis que des avertissements et des ressources d’information supplémentaires aideront à fournir plus de conseils, aux parents et aux adolescents, sur la façon d’éviter risque.

Mais un niveau de danger sera toujours présent, et le maintien de l’ordre sera difficile. En tant que tel, il est bon de voir TikTok entreprendre davantage de recherches pour mieux comprendre les éléments clés en jeu, en vue d’améliorer la détection et l’application à l’avenir.

Vous pouvez lire le rapport complet sur les tendances néfastes de Praesidio ici.