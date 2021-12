TikTok met en évidence la campagne de marque clé et les tendances de produits de l’année dans l’application

Alors que nous nous dirigeons vers les derniers jours de 2021, TikTok a partagé un retour sur l’influence croissante de la plate-forme en tant que canal de commerce et de promotion, en mettant en évidence certaines des principales tendances de marque de l’année, qui pourraient fournir des indications comme à ce qui pourrait fonctionner dans votre propre approche marketing TikTok.

Et sans aucun doute, de nombreuses marques regarderont dans la direction de TikTok en 2022. Selon les estimations d’App Annie, TikTok atteindra 1,5 milliard d’utilisateurs l’année prochaine, ce qui en ferait la deuxième plus grande plate-forme de médias sociaux au monde, derrière Facebook. Et c’est sans l’Inde, où TikTok est interdit et où Facebook compte quelque 349 millions d’utilisateurs.

De plus en plus, dans sa trajectoire de croissance actuelle, TikTok devient l’application clé sur laquelle de nombreux utilisateurs se concentrent sur de nombreux marchés – c’est pourquoi cette liste de hits de marque et de hashtags de l’année fournit des informations marketing précieuses.

Tout d’abord, TikTok note la croissance et l’influence de la plate-forme en tant que moteur de notoriété de la marque et du produit.

« L’impact de #TikTokMadeMeBuyIt, le hashtag avec 7B+ de vues, et le mouvement qui nettoie les étagères à travers le pays, s’étend bien au-delà de la plate-forme – jusqu’aux librairies, cafés, publicités télévisées et partout ailleurs. Lorsque les produits sont devenus appréciés de la communauté, les marques ont continué à apparaître pour amplifier ces mêmes moments #TikTokMadeMeBuyIt qui ont fait parler et acheter toute la communauté cette année.

TikTok met en avant le « Presque à lèvres » de Clinique, qui a connu une forte augmentation au dos des clips TikTok, et le dispositif de nettoyage de tapis « Little Green Machine » de Bissell, qui a acquis une énorme visibilité grâce à la communauté #CleanTok.

Le hashtag #littlegreenmachine a maintenant conduit à plus de 69 millions de vues vidéo cumulées, et cette exposition a plus que doublé les ventes de l’appareil pour l’année.

L’étendue des tendances liées au mouvement #TikTokMadeMeBuyIt souligne les opportunités croissantes, dans de nombreux secteurs, via l’application, qui vont probablement au-delà de ce à quoi vous pourriez vous attendre. TikTok ne se limite plus aux tendances et aux mèmes de la danse, à mesure que son public augmente, la gamme de contenus et de conversations disponibles augmente également, ce qui a ouvert des opportunités majeures pour de nombreux spécialistes du marketing.

Peut-être existe-t-il déjà une tendance active concernant vos produits.

TikTok met également en évidence les produits inspirés de la plate-forme, notamment le sweat à capuche marron de GAP, que la société a rajouté à la production après un clip viral TikTok montrant l’article vintage, et « Self-Tanning Water » d’Isle of Paradise.

Comme expliqué par TikTok :

« Le [Isle of Paradise] La tendance s’est propagée si rapidement que les recharges d’eau autobronzante se sont vendues chez Sephora en moins de 24 heures. Reprenant immédiatement la tendance, Isle of Paradise a développé son propre kit de bronzage Pro Glow Spray Tan, le lançant dans les 3 mois suivant la première vidéo virale. C’est le tout premier produit crowdsourcé de la marque et un succès, le Kit étant déjà un best-seller chez Sephora.

Les marques intelligentes prêtent attention aux derniers changements sur la plate-forme et s’efforcent de s’aligner sur les tendances lorsque les opportunités se présentent. Et encore une fois, avec TikTok sur la bonne voie pour atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs l’année prochaine, il vaut la peine que toutes les entreprises établissent un processus de surveillance, au moins, pour suivre les tendances et les mouvements des produits, afin d’informer votre propre approche – à la fois sur TikTok et dans votre processus de marketing global.

TikTok met également en évidence les tendances des marques participatives, comme le #JifRapChallenge, qui a vu Jif s’associer à Ludacris pour appeler les utilisateurs à partager un clip d’eux-mêmes en train de rapper avec une cuillerée de beurre de cacahuète dans la bouche.

Le défi a utilisé la fonction Duet de TikTok pour promouvoir l’engagement, tout en élargissant le message de la marque Jif. Les vidéos utilisant le hashtag ont jusqu’à présent été vues plus de 7,2 milliards de fois.

Il existe également des marques qui se sont lancées dans les tendances organiques, comme la NFL en partenariat avec la très grande Emily Zugay pour plusieurs projets de re-branding créatifs.

Zugay, qui est rapidement devenue mondialement connue pour ses compétences en conception, a également travaillé avec McDonald’s et même Facebook sur sa nouvelle image de marque Meta. Avec la NFL, son travail de marque pour les Lions de Detroit a même conduit à une gamme populaire (obtenez-la) de nouvelles marchandises.

La portée et la résonance élargies de ces campagnes mettent davantage en évidence les opportunités de la plate-forme, et bien que les marques puissent (et se trompent) se tromper, et par conséquent rater la tendance, celles qui peuvent bien faire les choses peuvent glaner une exposition majeure et des avantages d’association.

Il y a beaucoup plus d’informations et de faits saillants dans l’aperçu complet du contenu de marque de TikTok, que vous pouvez consulter ici. Et bien que toutes les entreprises ne soient pas en mesure de connaître le même niveau de succès que ces principales initiatives, la liste pourrait aider à fournir des conseils pour une approche de plate-forme plus efficace.