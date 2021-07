TikTok met son Intelligence Artificielle à disposition d’autres entreprises

in

05/07/21 à 14:57 CEST

L’IA de TikTok n’est plus un secret d’État pour Bytedance, la société derrière l’application. En fait, il est maintenant sur le marché libre. Ainsi, l’entreprise s’est lancée silencieux une division appelée BytePlus qui vend la technologie TikTok, y compris l’algorithme de recommandation pour les vidéos suivantes.

Les clients peuvent également acheter de la technologie de vision par ordinateur, des effets en temps réel et des traductions automatiques, entre autres fonctionnalités. BytePlus a fait ses débuts en juin et est basé à Singapour, bien qu’il soit présent à Hong Kong et à Londres.

Il y a déjà au moins quelques clients intéressé à acheter ces produits. L’application de mode américaine Goat utilise déjà le code BytePlus, tout comme la société de vente en ligne indonésienne Chilibeli et le site de voyage WeGo. ByteDance a refusé de commenter ses plans pour BytePlus. Un mouvement comme celui-ci ne serait pas surprenant, même s’il pourrait enlever une partie du prestige de TikTok. Cela pourrait aider ByteDance à concurrencer Amazon, Microsoft et d’autres sociétés qui vendent des outils aux entreprises.

TikTok et son homologue chinois Douyin pourraient être sur le point de stagner, et vendre leur technologie pourrait faire couler de l’argent.