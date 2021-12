TikTok modifie son algorithme de page For You pour vous empêcher de descendre dans des terriers de lapin dangereux

TikTok prévoit d’apporter quelques modifications à son algorithme de page For You très populaire et parfois controversé. Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, TikTok ajuste son algorithme de recommandation pour « éviter de montrer trop aux utilisateurs le même contenu ».

Selon le rapport, ce changement devrait signifier que les utilisateurs ne voient pas « trop de contenu sur un certain sujet », y compris des choses comme les régimes extrêmes, la tristesse et les ruptures. L’objectif de ce changement est que la page TikTok For You n’enlèvera plus aux utilisateurs ces types de trous de lapin, les protégeant de « voir trop d’une catégorie de contenu qui peut être bien comme une seule vidéo mais problématique en clusters ».

TikTok a confirmé le changement dans un article de blog :

Alors que nous continuons à développer de nouvelles stratégies pour interrompre les schémas répétitifs, nous examinons comment notre système peut mieux varier les types de contenu pouvant être recommandés dans une séquence. C’est pourquoi nous testons des moyens d’éviter de recommander une série de contenus similaires – comme autour d’un régime ou d’une forme physique extrême, de la tristesse ou des ruptures – pour éviter de trop visionner une catégorie de contenu qui peut être bien comme une seule vidéo mais problématique si vues en grappes. Nous nous efforçons également de déterminer si notre système ne recommande par inadvertance que des types de contenu très limités qui, bien qu’ils ne violent pas nos règles, pourraient avoir un effet négatif s’il s’agit de la majorité de ce que quelqu’un regarde, comme du contenu sur la solitude ou le poids. perte. Notre objectif est que le flux For You de chaque personne présente un large éventail de contenus, de créateurs et de sujets.

La société a également annoncé via un article de blog qu’elle prévoyait une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs d’empêcher les vidéos contenant certains mots ou hashtags d’apparaître dans leur flux :

Alors que nous intégrons des protections dans TikTok par conception, nous voulons également donner aux gens plus de choix pour personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences et de leur confort. Par exemple, nous travaillons sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de choisir des mots ou des hashtags associés au contenu qu’ils ne souhaitent pas voir dans leur flux For You.

Ces changements par rapport à TikTok surviennent après qu’une enquête du Wall Street Journal a mis en évidence à quel point il peut être facile de descendre dans les terriers de lapins de TikTok « qui peuvent être difficiles à échapper ».

