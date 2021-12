TikTok ouvre la voie dans le rapport sur les performances des applications 2021 d’App Annie

App Annie a publié son examen annuel des applications les plus performantes en termes de téléchargements et de revenus, ce qui souligne une fois de plus la domination de TikTok et l’influence qu’elle exerce dans l’espace plus large des médias sociaux.

Comme expliqué par App Annie :

« [TikTok’s] l’influence sur les données de 2021 est évidente. Il s’est classé n°2 dans le tableau des dépenses des applications en petits groupes (ce tableau classe les applications qui ont enregistré le plus grand changement de dépenses sur 12 mois), et il a également propulsé CapCut au sommet du tableau des téléchargements en petits groupes. Pourquoi? Parce que CapCut est un outil d’édition pour TikTok, qui a été déployé dans le monde en avril 2020. »

Comme vous pouvez le voir ici, TikTok et CapCut se classent tous deux en haut de chaque liste, bien qu’Instagram reste fort parmi les utilisateurs actifs, avec Facebook en bas du top 10.

Mais ce ne sont pas seulement les propres applications de TikTok qui mettent en évidence son influence, avec des applications de réplique TikTok comme MX TakaTak et Moj en Inde qui gagnent également du terrain, en remplacement de TikTok qui est interdit dans la région.

Cet impact plus large est la raison pour laquelle chaque application sociale essaie maintenant d’ajouter des fonctionnalités et des éléments de type TikTok, car le changement plus large n’est pas seulement basé sur la propre ascension de TikTok, mais sur les tendances et les comportements habituels qu’elle inspire, auxquels les utilisateurs s’engagent maintenant activement. avec dans d’autres espaces.

Cela signifie-t-il que toutes les applications finiront par ressembler à TikTok ? Oui, c’est probablement le cas, avec Twitter lançant une nouvelle expérience avec son flux Explore, le convertissant en un affichage de type TikTok, et Instagram testant également maintenant un nouveau format vertical pour les Stories.

Les épingles d’idées de Pinterest ressemblent de plus en plus à TikTok, le flux Spotlight de Snapchat utilise déjà une interface utilisateur plein écran et balayable. Il est sûr de dire que les tendances d’utilisation indiquent que tout va à la manière de TikTok, du moins jusqu’à ce que le métaverse théorique prenne le relais, et nous nous engageons tous dans des environnements virtuels totalement immersifs.

En termes de dépenses globales pour les applications, selon les données d’App Annie, TikTok a également connu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre.

Cela est de bon augure pour les ambitions élargies de commerce électronique et de monétisation de l’application, qui contribueront à alimenter son économie de créateurs, ce qui sera un élément clé pour faire croître l’application au-delà d’un milliard d’utilisateurs.

La vidéo courte ne peut pas utiliser les publicités in-stream, les plateformes doivent donc trouver des voies de monétisation alternatives, et pour TikTok, cela dépendra en grande partie de sa capacité à faciliter le commerce électronique et les accords de marque pour les créateurs.

Si cela peut garantir que les créateurs sont payés, ils continueront à publier sur l’application et à développer leur audience – mais si d’autres plates-formes proposent de meilleures offres de partage des revenus, vous pouvez parier qu’elles migreront au fil du temps.

Les données ici suggèrent que TikTok est en bonne position pour continuer à croître et à faciliter les opportunités commerciales pour davantage de créateurs.

Bien sûr, rien de tout cela n’est surprenant, car à peu près tous les rapports ont renforcé la force croissante de TikTok, et comme indiqué, chaque application sociale travaille maintenant pour annuler l’expansion de TikTok si elles le peuvent. Mais c’est un autre rappel de l’influence et de la position de la plate-forme, qui pourrait bien la voir devenir la plus grande plate-forme sociale dans les dernières étapes du média tel que nous le connaissons, avant de passer à la prochaine phase de connexion numérique.

Vous pouvez consulter le rapport complet sur les applications mobiles 2021 d’App Annie ici.