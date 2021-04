TikTok paie désormais des musiciens et des auteurs-compositeurs en Afrique du Sud

TikTok paie officiellement des musiciens et des auteurs-compositeurs en Afrique du Sud pour l’utilisation de chansons sur plateforme.

L’application de partage de vidéos de forme courte a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé des accords de licence pluriannuels avec la Southern African Music Rights Organization (SAMRO), basée à Johannesburg, qui se présente comme «championne des droits musicaux en Afrique du Sud», ainsi que les compositeurs. Association des auteurs et éditeurs (CAPASSO).

CAPASSO, 7 ans, a également son siège dans la plus grande ville du pays africain, et les points de vente locaux ont noté que les nombreux partenariats de l’entité signifient que l’accord TikTok s’étendra à 58 territoires (en plus de l’Afrique du Sud) sur tout le continent.

SAMRO, 60 ans, représente quelque 12 000 créateurs, selon son site Internet, et le PRO répertorie l’IFPI, la CISAC et plusieurs autres comme partenaires. De plus, SAMRO déclare «fournir un service précieux à plus de trois millions de créateurs de musique dans le monde» via ces partenariats internationaux.

Abordant l’accord de licence TikTok de son organisation dans un communiqué, le COO de CAPASSO Wiseman Qinani Ngubo a évoqué la croissance rapide – en mettant l’accent sur l’expansion internationale – que l’industrie musicale africaine connaît à l’ère numérique.

«En tant que plateforme de musique sociale, TikTok a révolutionné la façon dont nous nous engageons et consommons de la musique. TikTok permet aux fans de co-créer, contextualiser et réinterpréter leurs chansons préférées aux côtés de leurs artistes préférés et suscite l’engagement et une appréciation plus profonde des chansons à une époque où la consommation de musique est de plus en plus séparée du contexte », a déclaré Ngubo, qui a rejoint COPASSO en tant que assistante juridique en 2015.

«Avec la mise en lumière croissante de la musique africaine, de plus en plus d’auteurs-compositeurs africains sont sur le point d’atteindre le statut de superstar mondial et TikTok jouera un rôle majeur dans la présentation de leurs talents au monde», a-t-il conclu.

Il convient de noter ici que le controversé TikTok a conclu un certain nombre d’autres accords de licence au cours du dernier trimestre de 2020, notamment des accords avec STIM, GEMA et PRS, Sony Music et la société de gestion collective néerlandaise Buma / Stemra. De plus, le concurrent de TikTok, Triller, le mois dernier, a discrètement accordé une licence aux plus grands éditeurs de musique du monde.

En outre, l’accord TikTok-SAMRO / CAPASSO arrive alors que les industries de la musique dans les marchés émergents, y compris dans plusieurs États d’Afrique et du Moyen-Orient, continuent d’enregistrer une croissance significative. L’IFPI a indiqué dans son rapport de fin d’année 2020 que l’Afrique et le Moyen-Orient avaient bénéficié d’une augmentation de 8,4% des revenus d’une année sur l’autre – y compris une augmentation notable de 37,8% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en particulier.

Les plateformes de streaming régionales comme Anghami et Boomplay sont en concurrence avec des acteurs internationaux tels que Spotify et Deezer sur le continent d’environ 1,3 milliard de personnes, alors que chacun des Big Three a pris des mesures pour s’implanter en Afrique.