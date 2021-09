TikTok Parent prépare le service de streaming après la pénalité de Tencent Music

in

Plus tôt ce mois-ci, Tencent Music (NYSE : TME) a ​​annulé ses accords de musique exclusifs pour se conformer à une pénalité « antitrust » du gouvernement chinois. Maintenant, la société mère de TikTok, ByteDance, se préparerait à lancer une plate-forme concurrente de streaming musical.

ByteDance, basée à Pékin, aurait l’intention de lancer l’application de streaming musical – provisoirement appelée Feilo et appelée Luna en interne – en Chine plus tard cette année, selon la traduction de Google d’un rapport en mandarin de 36Kr (NASDAQ : KRKR).

Le rapport concis note également que le service de streaming de ByteDance utilisera un algorithme éprouvé dès le départ dans le but d’atteindre les consommateurs, tandis que l'”invalidation du droit d’auteur exclusif de Tencent mentionnée initialement peut apporter de nouvelles opportunités” alors que ByteDance cherche à “développer son entreprise de musique nationale.

Malgré la portée de TikTok (connu sous le nom de Douyin en Chine) et l’ordre du gouvernement qui a mis fin à la plupart des accords exclusifs de Tencent Music, il n’est pas clair si le service de streaming musical de ByteDance sera en mesure de développer une présence significative sur le marché dès le départ.

Tencent Music – qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music – comptait 66 millions d’utilisateurs payants au deuxième trimestre 2021, ainsi que 623 millions d’utilisateurs actifs mensuels mobiles de musique en ligne (MAU). De plus, l’ordre de renoncer aux contrats de musique exclusifs a laissé en place certains accords avec des artistes et des labels indépendants, y compris une “période de sortie exclusive de 30 jours pour les nouvelles chansons”.

D’autant plus que le marché chinois de la musique continue de croître, il est possible que la disponibilité temporaire de certains nouveaux morceaux uniquement sur les services Tencent Music reste un argument de vente majeur pour les fans. Il convient également de noter que le service de streaming de NetEase (NASDAQ : NTES), basé à Hangzhou, Cloud Village, a mis de côté son projet d’introduction en bourse d’un milliard de dollars à Hong Kong le mois dernier, au milieu de la répression du gouvernement chinois contre les entreprises technologiques. ByteDance, d’autre part, envisagerait d’aller de l’avant avec ses plans d’introduction en bourse l’année prochaine.

Sur le plan des sanctions, Alibaba a été condamné en avril à une amende « antitrust » de 2,8 milliards de dollars, tandis que Baidu, axé sur Internet et l’IA (NASDAQ : BIDU), s’est vu infliger une accusation relativement mineure d’environ 77 000 dollars en mars « pour avoir réalisé des acquisitions sans en informer les autorités.”

Une coentreprise anciennement soutenue par ByteDance – et non la société elle-même – a également été obligée de payer 77 000 $ pour la prétendue infraction. Au milieu de cette absence flagrante de contrôle externe pour ByteDance proprement dit, un «fonds du gouvernement chinois» a acheté il y a un mois «une petite participation dans une unité opérationnelle nationale de ByteDance», selon Nikkei Asia, en plus de prendre position au conseil d’administration de l’unité opérationnelle.

TikTok – qui aurait dépassé YouTube en termes de temps de visionnage moyen par utilisateur aux États-Unis et au Royaume-Uni – fait toujours l’objet de critiques de grande envergure en matière de sécurité et de confidentialité. Les législateurs américains ont lancé une enquête sur les collections de données biométriques étendues de l’application, par exemple, tandis que la Commission irlandaise de protection des données a récemment dévoilé une enquête distincte sur les politiques de transfert de données de l’application.