TikTok partage de nouvelles données sur la valeur de la collaboration avec les créateurs sur les campagnes publicitaires

La clé pour gagner sur TikTok est de s’aligner sur les tendances de contenu de la plate-forme, à la fois du point de vue du créateur individuel et du point de vue de la marque. Les clips vidéo TikTok ont ​​leur propre sensation, leur propre style, et comprendre cela est essentiel pour gagner en portée et en résonance dans l’application.

Pour les marques, cela signifie rechercher et passer du temps dans l’application – ou bien, vous pouvez également collaborer avec des créateurs établis et utiliser leur connaissance de la plate-forme pour aider à maximiser votre message et votre attrait.

Ce qui peut être une approche extrêmement précieuse, comme le montre la dernière étude de TikTok sur l’efficacité des campagnes grâce à la collaboration avec les créateurs.

En examinant plus en détail comment les marques connaissent le succès de leurs efforts TikTok, la plate-forme a examiné plus de 2 800 campagnes de marque pour glaner de nouvelles informations sur la façon dont les partenariats avec les créateurs contribuent à améliorer les résultats.

Vous pouvez lire le rapport complet de TikTok ici, mais dans cet article, nous examinerons certaines des notes clés.

Tout d’abord, TikTok a découvert que les publicités créées pour TikTok en partenariat avec les créateurs enregistraient une mémorisation plus élevée et des taux de visionnage plus longs.

Comme vous pouvez le voir ici, le contenu réutilisé – c’est-à-dire le contenu non créé spécifiquement pour TikTok – a obtenu les pires résultats de l’étude, tandis que les campagnes spécifiques à TikTok et les campagnes formulées avec des créateurs établis ont reçu une réponse beaucoup plus forte.

Les annonces créées en partenariat avec les créateurs de TikTok ont ​​également enregistré des taux de visionnage plus longs, avec des vues de 6 secondes augmentant de 91 % par rapport aux partenariats sans créateurs. Cela souligne l’importance d’établir des liens avec les tendances in-app et les comportements des téléspectateurs – si cela semble et se sent plus natif de TikTok, et provient du noyau créatif de l’application, via des créateurs qui connaissent et vivent cette approche, il est plus probable de voir plus fort réponse des téléspectateurs de TikTok.

Cela se reflète également dans les données de réponse des consommateurs de TikTok, en ce qui concerne les annonces de partenariat de créateurs.

Les données montrent également que les annonces réalisées en collaboration avec les créateurs enregistrent des taux d’engagement plus élevés pour la plupart des formats.

Les campagnes de créateurs renforcent également la reconnaissance de la marque, tout en montrant le produit en cours d’utilisation contribue également à stimuler l’engagement.

« Le contenu de Creator Beauty est particulièrement efficace pour promouvoir la reconnaissance de la marque. Le contenu de beauté a connu le rappel de marque assisté et non assisté le plus fort du contenu de marque spécifique à TikTok lors de la collaboration avec les créateurs.

Et une autre note digne d’intérêt – les recherches de TikTok ont ​​également révélé que les publicités de beauté qui montrent le produit en cours d’utilisation et utilisent des éléments comiques « entraînent une augmentation significative du fait de regarder la publicité jusqu’à la fin ».

Ce sont quelques notes clés pour vos campagnes TikTok, à la fois en termes de valeur de la collaboration avec les créateurs et d’utilisation de différents éléments dans vos clips.

Bien sûr, TikTok bénéficie également de la facilitation des partenariats avec les créateurs, son marché des créateurs s’efforçant essentiellement de fournir une autre source de revenus aux créateurs, ce qui, idéalement, les maintiendra sur TikTok, au lieu de passer à d’autres plates-formes à la place.

Cela signifie que TikTok a une arrière-pensée pour promouvoir la valeur de tels partenariats. Mais les statistiques ne mentent pas, et quiconque a déjà utilisé TikTok saura que la création de clips natifs alignés sur la plate-forme donnera de meilleurs résultats – car plus une vidéo ressemble à une publicité dans votre flux, plus il est facile de rapidement sauter et continuer votre chemin.

Une grande créativité, alignée sur les tendances de la plate-forme, génère une meilleure réponse, et le partenariat avec les créateurs est un moyen clé pour y parvenir.

Vous pouvez lire le rapport complet de TikTok sur l’importance des créateurs de TikTok ici.