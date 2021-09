TikTok partage de nouvelles informations sur les performances créatives pour aider les spécialistes du marketing à améliorer leur approche stratégique

Vous cherchez des moyens d’optimiser votre approche marketing TikTok ?

La plate-forme continue de connaître des taux d’engagement et de téléchargement élevés, et avec la saison des achats des Fêtes qui approche à grands pas (Noël est maintenant dans 115 jours), un nombre croissant de marques envisagent désormais le potentiel de la plate-forme pour leurs efforts de sensibilisation.

Mais la clé d’un marketing TikTok efficace réside dans votre créativité et dans la façon dont vous pouvez vous aligner sur l’esthétique et la convivialité de la plate-forme.

Savez-vous ce qui fonctionne sur TikTok, et par la suite, ce qui pourrait fonctionner le mieux pour votre marque ?

Pour vous aider, TikTok a ajouté une nouvelle section à sa plate-forme de conseils publicitaires Creative Center, qui présente une gamme d’informations sur les données à quoi les utilisateurs répondent de la part des marques.

Comme expliqué par TikTok :

« La création est parfois négligée en tant que composante essentielle du marketing à la performance et, par conséquent, de nombreuses publicités n’atteignent pas leur plein potentiel en termes de retour sur investissement. Pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux avec des créations révolutionnaires sur TikTok, nous avons examiné les données pour identifier les attributs créatifs les plus performants – tels que la durée de la vidéo et les sous-titres codés – afin que nous puissions partager quelques bonnes pratiques universelles et spécifiques à une catégorie et aider votre les performances publicitaires montent en flèche.

Il semble que la plate-forme ne soit pas encore entièrement étoffée, avec seulement quelques informations sélectionnées dans certains secteurs verticaux disponibles, mais elle fournit des indications précieuses sur les approches qui obtiennent la meilleure réponse et ce que vous devriez chercher à inclure dans vos publicités TikTok.

Chaque élément comprend des détails étendus sur le revers du panneau d’informations, où se trouvent également des boutons de vote pour le haut et le bas pour indiquer si vous avez trouvé les données utiles dans votre planification.

Cela semble suggérer que, éventuellement, à mesure que ces conseils seront ajoutés, TikTok sera alors en mesure de classer les listes par valeur relative des visiteurs, ce qui peut en faire une ressource plus utile pour ces informations au fil du temps.

Il y a quelques informations utiles ici, et bien qu’elles ne couvrent pas encore toutes les industries, cela peut valoir la peine de les mettre en signet en tant que ressource potentielle pour votre planification future et de définir votre approche marketing TikTok.

Vous pouvez consulter la nouvelle section Creative Insights ici.