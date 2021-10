TikTok partage de nouvelles informations sur les raisons pour lesquelles les gens utilisent l’application et comment elle célèbre l’authenticité

Pouvez-vous quantifier l’authenticité et la joie, et comment, exactement, mesureriez-vous cela, en termes de réseau social ?

C’est ce que TikTok a cherché à déterminer avec sa dernière étude, en partenariat avec Nielsen pour mieux comprendre ce que TikTok fait ressentir aux utilisateurs et ce qui différencie vraiment l’application de la concurrence.

Nielsen a mené des entretiens avec plus de 8 000 utilisateurs de TikTok du monde entier pour avoir leur avis sur divers aspects de l’expérience dans l’application, y compris leur perception du contenu TikTok et des publicités, qui présentent certaines tendances clés qui ont probablement contribué à propulser l’énorme croissance.

Comme expliqué par TikTok :

« L’étude de Nielsen montre que les utilisateurs du monde entier trouvent que le contenu TikTok est authentique, authentique, non filtré et avant-gardiste. Dans le même temps, lorsqu’ils examinent spécifiquement le contenu publicitaire, les utilisateurs associent toujours des termes tels qu’authentique et authentique, tout en ajoutant honnête, réel, unique et amusant.

Ce qui est intéressant et reflète probablement la nature unique des campagnes publicitaires TikTok, qui, en général, cherchent à s’aligner sur les approches de contenu organique pour éviter que les utilisateurs ne sautent dessus.

Mais les résultats globaux soulignent la joie de l’application et la positivité générale, qui, en particulier compte tenu des rapports récents, peuvent ne pas être aussi présentes dans d’autres applications.

Parmi les principales conclusions :

« Dans le monde, 53% en moyenne des utilisateurs de TikTok disent qu’ils font confiance aux autres pour être eux-mêmes sur TikTok. »

C’est presque un contraste direct avec les révélations plus récentes sur Instagram, dont certaines études ont montré qu’elles pouvaient avoir un impact négatif sur la perception de soi en raison de la pression perçue pour la perfection et la popularité. Peut-être, alors, que TikTok fournit une sorte d’antidote à cet égard, en mettant davantage l’accent sur le côté plus léger de la vie, au lieu de dépeindre une image irréaliste de vous-même.

Suite à cela, l’étude a également révélé que:

« Dans le monde, 31% en moyenne des utilisateurs de TikTok ont ​​inclus « me remonter le moral » comme l’une des trois principales raisons de revenir encore et encore sur la plate-forme TikTok. »

L’approche vidéo abrégée se prête à des prises de vue plus légères et comiques, par opposition aux représentations ambitieuses, et cette réalité, au moins sur la base de ces résultats, peut en fait en faire un environnement plus accueillant et ouvert pour la connexion et la positivité, que nous pourrions tous utiliser davantage au milieu de la pandémie en cours

« Dans le monde, 59 % en moyenne des utilisateurs de TikTok ressentent un sentiment de communauté lorsqu’ils sont sur TikTok, tandis que 77 % des utilisateurs de TikTok disent que TikTok est un endroit où les gens peuvent s’exprimer ouvertement. »

Cela ressemble à l’éthique plus large de l’application, en ce sens que les perspectives et les fenêtres plus réalistes sur la vie des gens célèbrent les points communs auxquels nous pouvons tous nous rapporter, par opposition aux utilisateurs essayant de se démarquer en étant « mieux » ou plus beaux que leurs contemporains. Les clips TikTok invitent à la participation et célèbrent les points communs, qui jouent tous deux un rôle clé dans son attrait et pourraient être, à certains égards, un antidote à ce que sont devenues les plateformes sociales en général, en ce qui concerne leurs représentations performatives, souvent égoïstes.

« Dans le monde, 77% en moyenne des utilisateurs de TikTok disent avoir lu les commentaires sur les publications et les vidéos sur TikTok. »

Il y a quelques notes intéressantes ici, qui soulignent certains des principaux points d’appel de l’application, et expliquent pourquoi TikTok a pu gagner une telle traction dans l’espace. Peut-être qu’au fil du temps, les médias sociaux sont devenus plus un concours, plus un espace pour rivaliser et montrer vos points forts, ce qui, à son tour, les a rendus moins accueillants, en particulier pour les personnes qui cherchent simplement à se connecter.

C’est peut-être pour cela que TikTok a un tel attrait, car il présente davantage de choses qui nous relient, par opposition aux personnes qui essaient de se démarquer.

C’est une considération intéressante – vous pouvez consulter le rapport d’étude complet de TikTok avec plus d’informations ici.