TikTok partage de nouvelles informations sur les tendances d’engagement d’Halloween [Infographic]

Halloween approche à grands pas, et si vous recherchez des informations sur les dernières tendances et changements, TikTok est l’application du moment et pourrait fournir un guide utile pour savoir où les gens se penchent pour la saison effrayante.

Cela pourrait également être une excellente plate-forme pour vos promotions, avec un milliard d’utilisateurs actifs et en augmentation, s’engageant désormais avec les clips TikTok. C’est là que cette nouvelle collection d’informations de TikTok peut aider – dans un nouveau post, TikTok a décrit les dernières tendances d’Halloween, ainsi que des notes sur l’utilisation autour de l’événement de l’année dernière.

Ils pourraient vous fournir des conseils utiles dans votre planification – vous pouvez consulter l’aperçu complet d’Halloween de TikTok ici, tandis que nous avons également incorporé les notes clés dans l’infographie ci-dessous.