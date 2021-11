TikTok partage de nouvelles informations sur les tendances des achats de vacances pour aider à la planification de campagne

TikTok fait-il partie de votre stratégie marketing pour les fêtes ?

La plate-forme vidéo à croissance rapide est devenue l’endroit idéal pour de nombreux jeunes consommateurs, et elle est de plus en plus à l’origine des dernières tendances, qui s’étendent également aux produits et au comportement des consommateurs.

En effet, même l’année dernière, TikTok affirme que 80% de ses utilisateurs qui ont acheté quelque chose le Black Friday ont indiqué que TikTok avait joué un rôle dans cette décision, tandis que 40% ont déclaré avoir effectué un achat après avoir vu l’article exact sur TikTok.

Les résultats, inclus dans le dernier rapport de recherche de TikTok, sont à la fois importants, mais pas surprenants, TikTok devenant une partie plus importante du paysage des médias sociaux et de la culture populaire en général, tout au long de la pandémie.

Cela aura-t-il encore plus d’influence sur le comportement des consommateurs tout au long de la campagne d’achats des fêtes de 2021 ?

Cela semble être un pari sûr que cela va avoir un impact.

Afin d’aider les marques à s’y préparer, TikTok a décrit quelques notes de tendance clés à prendre en compte dans votre planification.

Tout d’abord, TikTok dit que les marques doivent commencer tôt, afin d’atteindre les consommateurs avant la ruée vers les achats du Black Friday.

« L’année dernière, les détaillants en ligne ont étendu la vente sur plusieurs semaines, en commençant tôt et en maintenant plus longtemps. Les vues sur le hashtag #blackfriday ont triplé au cours de la deuxième semaine d’octobre, ont culminé le jour même et sont restées relativement élevées jusqu’à juste avant Noël.

Là encore, c’est toujours le conseil des plateformes, que vous devez commencer plus tôt et dépenser plus pour leurs publicités, afin de maximiser les avantages. Ce qui semble être un conseil assez égoïste – mais les données ici racontent l’histoire et montrent que l’engagement autour d’événements commerciaux importants atteint son apogée plus tôt et sera probablement encore plus tôt cette année, compte tenu de la montée du commerce électronique et de l’anticipation croissante de la saison. , maintenant que beaucoup auront l’occasion de renouer avec leurs amis et leur famille.

TikTok partage également des notes sur les produits qui suscitent le plus d’engagement sur la plate-forme cette année – ce qui, sans surprise, montre que les vêtements sont un objectif clé.

Fini les pantalons de survêtement et les t-shirts – maintenant que vous devrez à nouveau quitter votre maison, vous devrez probablement remplacer certains de ces vieux basiques troués partout dans la maison, tandis que, encore une fois, l’excitation plus large autour d’un retour aux rassemblements sociaux, beaucoup ont acheté des cadeaux à distribuer à Noël.

Il est intéressant de noter l’influence de TikTok à cet égard, qui semble croître de jour en jour, et comme il s’efforce d’intégrer davantage d’options de commerce électronique et de promotion, il semble probable que la plate-forme continuera à jouer un rôle important dans l’évolution du comportement des consommateurs. à l’avenir, du moins dans un avenir prévisible.

En tant que tel, cela pourrait valoir la peine de passer du temps dans l’application et de rechercher des marques dans votre créneau et comment elles l’utilisent. TikTok a également fourni quelques études de cas à considérer, tandis que vous pouvez également consulter la vitrine des publicités de TikTok pour obtenir plus d’idées pour vos efforts.

Vous pouvez consulter le dernier rapport de recherche de TikTok ici.