TikTok partage de nouvelles informations sur l’importance de l’audio dans le marketing de marque

Contrairement à d’autres plates-formes vidéo, qui ont traditionnellement mis l’accent sur la création d’environnements « sans son » afin de maximiser vos opportunités de visionnage, TikTok a noté à plusieurs reprises que les sons sont essentiels à l’expérience utilisateur et que les spécialistes du marketing doivent considérer l’audio comme un élément tout aussi important que les visuels dans leurs clips – sinon plus à certains égards.

Soulignant cela, TikTok a lancé une nouvelle série d’informations qui explorera l’importance du son dans les clips et fournira plus de contexte sur comment et pourquoi les marques doivent considérer le son comme un élément clé de leur effort global de branding.

Vous pouvez lire le premier article de la série « Evolution of Sound » de TikTok ici, mais dans cet article, nous examinerons certaines des notes clés.

Tout d’abord, TikTok réitère que 9 utilisateurs sur 10 considèrent le son comme essentiel à l’expérience TikTok. Pour les marques en particulier, TikTok affirme que ses recherches ont montré que le lien et le rappel de la marque augmentent de plus de 8 fois lorsque les sons distinctifs de la marque sont exploités dans les publicités, par rapport à d’autres éléments tels que les slogans et les logos.

C’est une statistique extrêmement importante, qui souligne clairement pourquoi les marques doivent prendre en compte leurs éléments audio, afin de maximiser la notoriété et la résonance de la marque.

TikTok réitère cela, avec des données internes montrant que le son peut stimuler l’engagement de la marque, tandis que la musique joue également un rôle clé dans la réponse des utilisateurs.

Encore une fois, si vous avez aligné vos processus de création vidéo avec d’autres plateformes, comme Facebook, qui, dans le passé, a spécifiquement recommandé aux marques de créer des environnements « sans son », votre approche de TikTok doit être différente, car le son est un élément clé qui peut considérablement augmenter la réponse des utilisateurs à votre contenu.

Vraiment, votre approche de TikTok devrait être entièrement différente et alignée sur les tendances du contenu organique de l’application. Si vous voulez gagner sur TikTok, la meilleure façon de créer pour la plate-forme est de vous immerger dans le contenu qui est publié sur la plate-forme, afin que vous puissiez avoir une idée de la façon dont les gens s’engagent dans l’application, en particulier, et comment votre le message de la marque conviendra.

Dans cet esprit, TikTok pose trois questions clés aux spécialistes du marketing lors de l’élaboration d’une stratégie audio-inclusive :

Quels sont les sons de votre marque ? Votre marque tire-t-elle parti du son de manière stratégique ? Comment votre marque peut-elle tirer parti du son sur TikTok ?

Encore une fois, sur TikTok, l’audio doit être considéré comme un élément de marque aussi important que vos visuels, et TikTok décrit plusieurs façons dont vous pouvez rechercher et développer votre approche de marque audio.

Les tendances sont la façon dont le son voyage sur TikTok. Certains commencent comme une simple voix off, tandis que d’autres prennent forme dans un studio d’enregistrement chic. Consultez la page Découvrir pour voir ce qui est actuellement tendance.

Musique met en place l’ambiance et le rythme. Vous pouvez créer des sons entièrement nouveaux, amplifier des sons de marque ou autoriser des sons tendance. Les possibilités sont infinies.

Narration permet aux utilisateurs de suivre les événements d’une vidéo ou d’ajouter une voix off pertinente. Après avoir filmé vos séquences dans l’application TikTok, vous pouvez ajouter une narration en sélectionnant l’option « Voix off » dans le menu en haut à droite.

Ajouter des légendes – un élément essentiel du contenu TikTok – afin que votre vidéo puisse être comprise même par ceux qui ne peuvent pas l’entendre.

Des sons parallèle ou amplifie les actions dans une vidéo. Lorsque vous publiez une vidéo avec un son original, les utilisateurs pourront utiliser ce même son pour leurs propres créations vidéo.

Réfléchissez à la façon dont les sons ou les actions d’accompagnement dans vos vidéos pourraient inciter les gens à participer et à publier leurs propres versions. Un son qui devient viral peut faire connaître votre marque à un public beaucoup plus large.

Quelques considérations clés pour votre approche de marque TikTok, et avec de plus en plus de marques prêtes à ajouter TikTok à leur mix marketing numérique en 2022, avec l’application en voie d’atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs, il est important que si vous cherchez à vous démarquer des utilisateurs de TikTok, que l’audio est un élément prioritaire.

