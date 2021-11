TikTok partage des informations sur certains des meilleurs partenariats marques/créateurs sur la plate-forme en 2021

Image de Carlos « Kaito » Araujo

Des visages familiers là-dedans, sans aucun doute.

Comme expliqué par TikTok :

« Aucune plate-forme n’a eu plus d’impact sur la culture que TikTok en 2021, dont la communauté hyper-consciente et engagée a atteint plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, offrant aux marques une opportunité inégalée. De la campagne #zithappens de Clinique (9,6 milliards de vues) avec la créatrice Jasmine Sullivan au #JifRapChallenge (6,9 milliards de vues) avec la créatrice Chakira Clark, la liste prouve qu’avec la bonne étincelle créative et la bonne collaboration, toute marque – quel que soit le secteur – est capable de créant un phénomène culturel sur TikTok.

Le mini-site Culture Driver comprend un aperçu des créateurs présentés et de leurs partenaires marketing, ainsi qu’un « A à Z » des tendances TikTok.

Chaque lettre de l’alphabet a son propre clip de 10 secondes, qui vise à mettre en évidence un élément spécifique qui stimule l’engagement dans l’application. Qui ne sont pas trop perspicaces en eux-mêmes, mais la liste globale fournit de bons conseils sur la façon dont vous pouvez aligner votre stratégie de contenu et formuler une approche marketing TikTok plus efficace.

Le mini-site comprend également une liste des meilleurs créateurs dans une gamme de catégories attribuées avec légèreté :

En tapant sur l’un d’entre eux, un profil de chaque partenariat créateur/marque s’affichera, ainsi qu’un lien vers les clips pertinents, ce qui donnera plus d’informations sur les spécificités de chaque promotion et sur la manière dont les créateurs l’ont abordée, ce qui pourrait renseigner davantage votre propre approche.

Il y a des informations intéressantes ici, et si vous cherchez à puiser dans TikTok pour vos efforts de marketing, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil et de voir comment d’autres entreprises ont réussi avec leurs campagnes de connexion TikTok.

Vous pouvez consulter le nouveau mini-site de la liste des « pilotes culturels » de TikTok ici.