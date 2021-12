TikTok partage les meilleures chansons et tendances musicales sur la plate-forme en 2021

La musique joue un rôle clé sur TikTok, et aujourd’hui, la plate-forme a partagé une nouvelle liste des meilleurs morceaux et artistes sur la plate-forme tout au long de l’année, y compris des informations régionales, les tendances de genre, les artistes les plus populaires par catégorie et plus encore.

Comme expliqué par TikTok :

«Après avoir fait tourner les têtes en 2020, TikTok a poursuivi sa formidable croissance pour devenir une force dominante dans la musique et l’industrie de la musique en 2021. Environ 430 chansons ont dépassé le milliard de visionnages de vidéos alors que TikTok sonne en 2021 – une multiplication par trois par rapport à 2020. La vue stupéfiante compte. sur TikTok n’existent pas dans le vide, mais se traduisent directement par un succès commercial pour les chansons et les artistes tendance. Plus de 175 chansons en vogue sur TikTok en 2021 figuraient sur le Billboard Hot 100, soit deux fois plus que l’année dernière.

En effet, TikTok est maintenant si influent que divers artistes et éditeurs créent des pistes avec TikTok à l’esprit, certains changeant même rétrospectivement le nom de leurs chansons pour mieux s’aligner sur l’utilisation dans l’application. Selon une étude récente de MRC Data, 75% des utilisateurs de TikTok aux États-Unis utilisent l’application pour découvrir de nouveaux artistes, tandis que 63% déclarent entendre pour la première fois de la musique qu’ils n’ont jamais entendue auparavant via des clips TikTok.

Et avec TikTok qui devrait atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs en 2022, cette influence ne devrait qu’augmenter, ce qui ajoute encore plus de poids à cet aperçu des principales tendances musicales.

Tout d’abord, TikTok partage une liste des pistes les plus populaires de l’application, aux États-Unis et dans le monde :

Certains de ces artistes ont émergé de TikTok, mettant en évidence l’écosystème de créateurs global de l’application, qui offre à la fois des opportunités d’exposition et de promotion, avec des liens directs vers la communauté TikTok.

TikTok partage également les meilleurs genres musicaux en fonction des vues :

Ainsi que le top des artistes par créations catalogue :

TikTok met également en évidence les pistes classiques qui ont fait leur retour via l’application :

L’exemple le plus populaire dans ce cas serait probablement « Dreams » de Fleetwood Mac, qui a été publié pour la première fois en 1977, mais a réintégré les charts Billboard l’année dernière grâce à un clip viral TikTok. Cette résurgence souligne le potentiel de TikTok pour l’industrie de la musique, et il n’est pas surprenant de voir les éditeurs se concentrer davantage sur la chaîne comme moyen de maximiser les opportunités de vente.

TikTok a également publié un affichage cartographique des pistes les plus populaires par région :

Le rapport contient des informations et des notes intéressantes, qui pourraient valoir le détour pour ceux qui cherchent à mieux comprendre le rôle que joue la musique dans l’application et comment vous pouvez vous aligner sur les dernières tendances et changements.

Vous pouvez consulter le rapport musical complet de TikTok pour 2021 ici.