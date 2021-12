TikTok partage les meilleures pratiques pour générer des conversions avec vos publicités

TikTok a partagé un nouvel ensemble de conseils sur la façon de maximiser la conversion avec vos publicités TikTok, basé sur des milliers d’exemples dans son système.

À l’aide d’une analyse automatisée, TikTok a analysé son réseau publicitaire pour identifier les éléments clés des campagnes de conversion les plus élevées, ce qui pourrait être d’une grande aide pour maximiser les performances de votre approche sur la plate-forme.

Voici ce qu’il a trouvé :

Comme vous pouvez le voir ici, filmer en haute résolution, utiliser une présentation plein écran, partager un CTA clair et garder votre message court (entre 21 et 34 secondes) peuvent tous jouer un rôle important dans l’amélioration des performances de votre publicité TikTok.

Beaucoup de ces pointeurs sont des notes sur les meilleures pratiques de l’industrie depuis un certain temps, mais il est intéressant de les voir également mis en évidence sur la base d’exemples spécifiques à TikTok.

En plus de cela, TikTok a également fourni quelques conseils spécifiques à l’industrie :

commerce électronique

L’utilisation de sous-titres codés ou de texte à l’écran qui affiche clairement une offre ou une incitation à l’action a entraîné une augmentation de 80 % de la conversion Une combinaison de voix off humaine illustrant le produit et d’une offre écrite a entraîné une augmentation de 87 % de la conversion. les scènes, par opposition à un plan statique, ont entraîné une augmentation de 38 % de la conversion

Jeux

Les publicités de jeux avec cinq scènes ou plus ont montré une augmentation de 171% de la conversion par rapport à celles avec moins de scènes. Les vidéos qui ont utilisé du texte à l’écran au cours des 7 premières secondes ont enregistré une augmentation de 43 % de la conversion par rapport aux vidéos qui ont attendu 7 secondes ou plus pour afficher du texte

Il y a quelques notes utiles et exploitables ici, qui pourraient vous guider dans votre propre approche des publicités TikTok. Bien sûr, les performances dépendront toujours de votre propre approche créative et de la façon dont votre marque et votre produit se connectent au public TikTok. Mais en vous familiarisant avec l’application et en suivant ces notes, vous pourrez peut-être formuler de meilleures approches pour vos campagnes.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet des conseils de conversion de TikTok ici.