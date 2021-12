TikTok partage les meilleurs créateurs, clips, effets et chansons sur la plate-forme en 2021

Alors que nous nous dirigeons vers les dernières semaines de 2021, TikTok a partagé un aperçu de certains des meilleurs créateurs et tendances de l’année, qui sert également de résumé des tendances et des mèmes Web plus larges qui ont dominé une autre période touchée par COVID.

Comme expliqué par TikTok :

« Cette année, notre communauté a découvert de nouvelles façons d’exprimer sa créativité, a défendu les équipes et les causes qui leur tiennent à cœur et a trouvé de nouveaux favoris – des recettes aux nouvelles tendances et genres musicaux. Partout aux États-Unis, des créateurs ont inspiré d’autres personnes à ouvrir un nouveau livre, à manger du poulet chaud et à s’offrir un « Bones Day ».

Il y a ici des considérations intéressantes et potentiellement précieuses, à la fois en termes de ce avec quoi les gens s’engagent et de styles et de formats de contenu qui fonctionnent le mieux sur TikTok.

Tout d’abord, TikTok a partagé les meilleures vidéos de l’année, à commencer par « Drone Dancing » de David Allen (alias @totouchanemu)

La vidéo intègre plusieurs éléments clés des clips TikTok les plus populaires, y compris une bande-son de musique pop, un remix d’un clip existant (mais pas direct) et un style visuel engageant et créatif. Le clip compte actuellement 313,9 millions de vues et 43,9 millions de likes, soulignant le potentiel de portée des clips viraux TikTok – même avec une idée relativement simple mais intéressante.

Les autres vidéos de la liste des meilleurs clips de TikTok incluent :

La musique joue également un rôle clé sur TikTok, ce qui a fait de la plate-forme une considération clé pour de nombreux artistes et éditeurs, certains nouveaux modifiant même leurs pistes pour s’adapter aux tendances de TikTok et maximiser les ventes.

Les meilleures chansons sur TikTok en 2021 étaient :

« Adderall (Corvette Corvette) » – Popp Hunna « Batman » – LPB Poody « Bundles (feat. Taylor Girlz) » – Kayla Nicole « Kiss Me More (feat. SZA) » – Doja Cat « TWINNEM » – Coi Leray « Up » – Cardi B « Buss It » – Erica Banks « Astronaut In The Ocean » – Loup masqué « Punk Monk » – Playboi Carti « permis de conduire » – Olivia Rodrigo

TikTok a également partagé les fonctionnalités AR les plus populaires parmi les utilisateurs tout au long de l’année, avec l’effet « Clown psychédélique » en tête de liste.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, l’effet est le plus souvent utilisé de manière autodérision, en se moquant de vos propres décisions insensées.

D’autres effets AR populaires étaient le « Filtre inversé » qui renverse la perspective de la caméra et vous permet de voir comment les autres vous voient dans la vraie vie, tandis que « Versailles Run », qui ajoute votre visage à un effet animé, et « Buffering » étaient également très utilisé.

TikTok a également partagé une liste de produits qui ont gagné du terrain parmi les utilisateurs de TikTok, ce qui souligne le potentiel accru du commerce électronique dans l’application.

Sweat à capuche marron de GAP Sac en forme de cœur de Kate Spade Presque Rouge à lèvres de Clinique en Black Honey Squishmallows Peter Thomas Roth Instant FIRMx Eye KFC Nashville Hot Chicken IKEA Tote bag Bissell Little Green Machine Projecteur d’étoiles laser They Both Die at the End par Adam Silvera

TikTok a également partagé des informations sur les principales étoiles montantes de la plate-forme, les tendances alimentaires populaires, les meilleurs créateurs cherchant à faire connaître diverses causes et les communautés émergentes, comme #BookTok et des conseils pour les petites entreprises.

C’est un aperçu intéressant de la façon dont la plate-forme élargit ses horizons, au fur et à mesure qu’elle continue de croître, et comment les gens utilisent les clips TikTok de diverses manières pour se connecter et s’engager.

Si vous cherchez à mieux comprendre en quoi consiste TikTok et ce qui fonctionne sur la plate-forme, les créateurs et les clips répertoriés ici constituent un bon point de départ – et si TikTok fait partie de votre programme de marketing numérique pour 2022, cela en vaut la peine. creuser plus profondément sur chacun et obtenir une meilleure perspective sur les tendances et les éléments clés.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet du meilleur de 2021 de TikTok ici.