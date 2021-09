TikTok partage un nouveau guide de marketing de vacances pour aider à la planification stratégique [Infographic]

TikTok fera-t-il partie de votre stratégie marketing pour les fêtes de 2021 ?

Il sera certainement très utilisé, la plate-forme continuant à dominer les classements de téléchargement d’applications et à ajouter plus d’utilisateurs, ce qui en fera un concurrent légitime d’Instagram en termes d’attention et de pertinence.

Et cela pourrait être encore plus vrai parmi les groupes d’utilisateurs plus jeunes, un marché clé pour renforcer la notoriété et la demande de la marque. Ce ne sera pas pour toutes les entreprises, et vous devez passer un certain temps à comprendre la plate-forme pour maximiser vos campagnes (les meilleures publicités TikTok ressemblent à des clips TikTok réguliers), mais pour ceux qui élaborent leur stratégie de vacances, cela pourrait bien être cela vaut la peine d’expérimenter avec TikTok, afin de rester en contact avec les tendances d’utilisation croissantes.

Si vous y réfléchissez, cela vous aidera. Cette semaine, TikTok a publié la première partie de son guide de marketing des fêtes 2021, qui décrit certaines statistiques d’utilisation clés, les dates d’achat importantes à noter et fournit même un aperçu du calendrier pour planifier votre rayonnement.

TikTok fournira plus de conseils la semaine prochaine – vous pouvez consulter l’aperçu complet ici, ou le résumé infographique ci-dessous.