TikTok partage une liste de certains des produits les plus populaires promus sur la plate-forme en 2021

Vous cherchez des idées de cadeaux pour les jeunes hipsters de votre vie ?

Cela pourrait aider – TikTok a publié aujourd’hui une liste de certains des produits les plus populaires sur la plate-forme au cours de la dernière année, qui ont été présentés dans diverses tendances #TikTokMadeMeBuyIt.

Comme expliqué par TikTok :

« Lorsque la communauté TikTok se réunit, elle fait évoluer la culture – et le commerce – de manière puissante, et le phénomène #TikTokMadeMeBuyIt en est un excellent exemple. Les produits dont ils raffolent deviennent des sensations culturelles, inspirant les gens sur et en dehors de TikTok à essayer, acheter et partager avec leurs réseaux, entraînant une demande massive des consommateurs, des étagères en rupture de stock et des listes d’attente de plusieurs mois pour les produits.

La liste, qui possède son propre mini-site, présente 23 produits, allant des vêtements à la nourriture en passant par le maquillage, dont TikTokers a été séduit tout au long de l’année.

Comme vous pouvez le voir ici, chaque produit comprend un bref aperçu, qui pointe également vers les principaux influenceurs de la plate-forme qui ont partagé des clips à ce sujet. En appuyant sur l’invite « En savoir plus », vous accédez ensuite à une page de produit sur le site Web de l’entreprise respective.

En tant que tel, je ne sais pas exactement s’il s’agit d’une campagne promotionnelle payante, en partenariat avec ces marques, ou si TikTok essaie simplement d’obtenir leur faveur en présentant leurs offres.

Quoi qu’il en soit, cela donne un aperçu intéressant de ce avec quoi les utilisateurs de TikTok s’engagent, ce qui pourrait aider à orienter votre propre stratégie promotionnelle.

Ou cela peut aider à mettre en évidence des influenceurs pertinents avec lesquels vous pourriez également envisager de travailler. Par exemple, si vous vendez des leggings, vous voudrez peut-être consulter le fil d’actualités TikTok d’Hannah Schlenker et voir quels types de produits elle fait la promotion, et comment elle les fait, pour de futures idées de campagne.

En ce sens, la liste est également un guide sur ce qui fonctionne sur TikTok et sur ce qui résonne avec les utilisateurs, ce qui pourrait avoir une certaine valeur dans votre planification.

Ou vous pourriez simplement avoir besoin d’idées cadeaux – dans tous les cas, vous pouvez consulter le Guide des cadeaux 2021 de TikTok ici.