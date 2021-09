TikTok partage une nouvelle recherche sur la façon dont les utilisateurs répondent aux publicités sur la plate-forme

TikTok est excellent pour fournir un flux ininterrompu de contenu très engageant, adapté à vos intérêts personnels, basé sur son processus de correspondance algorithmique étonnamment bon.

Mais les publicités fonctionnent-elles dans cet environnement ? De courts clips vidéo facilitent le défilement, mais cela concerne également les publicités, n’est-ce pas ? Lorsqu’une annonce apparaît, vous pouvez facilement la parcourir, de sorte que le taux d’engagement et de réponse réel aux annonces TikTok peut ne pas être très bon.

Droit?

C’est ce que TikTok a cherché à déterminer avec un nouveau rapport de recherche, en partenariat avec la société de recherche en neuromarketing MediaScience pour exécuter une série de tests publicitaires, avec 343 participants, afin de mesurer l’engagement, le rappel et la réponse globale, par rapport aux plateformes concurrentes.

Il convient de noter qu’il s’agit d’un test contrôlé en laboratoire – bien que, d’après la description, il semble reproduire en grande partie l’expérience normale de l’application.

«Les participants ont défilé à leur rythme à travers une expérience TikTok ou l’une des trois expériences de plate-forme compétitives. Chaque expérience comprenait 8 annonces de test chacune et les participants étaient autorisés à parcourir les annonces et le contenu comme ils le feraient normalement.

MediaScience a ensuite utilisé l’eye-tracking, la surveillance de la fréquence cardiaque et la technologie GSR pour mesurer la réaction des participants à chaque annonce, afin de mieux comprendre si les promotions TikTok fonctionnent réellement et dans quelle mesure elles peuvent être résonantes.

Voici ce qu’ils ont trouvé :

Tout d’abord, les chiffres pour le rappel de la marque pour les publicités TikTok étaient solides, même à des temps de visionnage limités.

“La mémorisation de la marque augmente plus une publicité est regardée, mais les publicités sur TikTok voient une forte mémorisation de la marque quelle que soit la durée de visionnage. Une publicité à l’écran de 6 secondes ou moins a tout de même généré 38 % du rappel par rapport aux publicités vues de 20 secondes ou plus. »

Cela pourrait être lié à la façon dont les utilisateurs de TikTok interagissent plus largement avec le contenu, avec de courts clips nécessitant une attention plus immédiate, car vous n’avez que quelques secondes pour obtenir le contexte de chacun. Peut-être que cela signifie que les utilisateurs de TikTok sont plus penchés et sont donc capables de se rappeler davantage à partir d’un temps d’exposition plus court.

Cela est également renforcé dans les statistiques de temps d’engagement plus larges, TikTok notant que :

« Quelle que soit la durée pendant laquelle une publicité reste à l’écran, TikTok attire l’attention et l’engagement physiologique dès les premières secondes. En d’autres termes, les publicités sur TikTok prennent moins de temps pour avoir un impact sur leur public que des publicités similaires sur d’autres plateformes.

TikTok indique également que la messagerie de la marque a été mieux reçue sur TikTok que dans d’autres applications, les marques faisant de la publicité sur TikTok engendrant une perception de la marque plus forte que sur d’autres plateformes.

Bien sûr, cela dépend également de l’approche et des spécificités réelles des annonces affichées. Si les publicités TikTok sont plus alignées sur le contenu organique de TikTok (comme la plate-forme l’a conseillé à plusieurs reprises) et qu’elles se sentent donc plus naturelles dans le flux que les promotions perturbatrices, il ne semble pas surprenant que les utilisateurs soient plus ouverts à un tel contenu, tandis que la lueur réfléchie du facteur cool de TikTok pourrait également déteindre au moins quelque peu sur les marques qui font les choses correctement.

Il y a donc d’autres éléments à prendre en compte, mais les données ici montrent que les utilisateurs de TikTok sont ouverts au contenu promotionnel, et les taux de réponse et d’engagement sont généralement plus élevés que les autres plateformes, basés, au moins en partie, sur un engagement plus ciblé dans l’application.

La façon dont cela se traduira par des ventes réelles dépendra également d’une série de facteurs, notamment l’adéquation et l’approche de l’audience. Mais les données ici montrent que pour les marques qui prennent le temps d’apprendre comment fonctionne TikTok et quelles promotions résonnent le mieux, il peut y avoir des avantages significatifs.

Cela vaut peut-être la peine d’être pris en compte dans votre planification marketing des vacances – vous pouvez consulter les notes d’étude complètes et les conseils de TikTok ici.