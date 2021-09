TikTok peut prendre le contrôle de YouTube et les raisons semblent évidentes

TikTok commence à manger YouTube

Quand on parle de vidéo sur internet, il est très difficile de ne pas penser à TikTok. De la même manière, il est très facile de croire que le principal rival de ce réseau social populaire n’est autre qu’Instagram. Mais, peut-être, dans ce dernier cas, nous ne nous trompons pas et qui veut vraiment chasser de Byte Dance est YouTube.

Car bien qu’Instagram et TikTok aient rivalisé et continuent de rivaliser avec leurs courtes vidéos, bobines, filtres, etc., entre YouTube et TikTok, il y a aussi des mouvements qui réfléchissent à ce que l’un fait et l’autre. Par exemple, YouTube lance ses Shorts et TikTok augmente le temps maximum qu’il autorise pour chaque vidéo publiée sur sa plateforme.

Eh bien, maintenant, on sait que le durée moyenne de visionnage qu’un utilisateur de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni passe à regarder du contenu sur la plate-forme est plus long que le temps qu’il passe sur YouTube. Tout cela selon les données enregistrées par App Annie parmi les utilisateurs d’Android. Quelque chose qui n’est pas surprenant non plus étant donné qu’il ne s’agit plus seulement de vidéos de danse et que de nouveaux et intéressants tiktokers arrivent.

Cependant, au-delà de l’exposition, la vérité est qu’il s’agit d’une étape importante. Car sur YouTube il y a 2 milliards d’utilisateurs, alors que TikTok n’en compte que 700 000. Donc, ce qu’ils nous disent, c’est que si l’heure globale est plus longue sur YouTube car il y a une plus grande base d’utilisateurs, sur TikTok, cela consomme plus de temps en moyenne. C’est ce que veut vraiment toute plate-forme, pour que ses utilisateurs soient plus actifs.

YouTube lutte-t-il contre TikTok ?

Avec ces données de temps de visionnage moyen, il est facile de penser que YouTube est pressé. Et oui, il y a une partie de la raison dans cette déclaration, mais nous ne pouvons pas oublier que derrière la plateforme se trouve Google. Pourtant, si les raisons qui ont conduit au désastre de la plate-forme vidéo la plus importante d’aujourd’hui se produisent, elles pourraient être assez évidentes.

Le premier serait les problèmes actuels que rencontrent de nombreux utilisateurs lorsqu’il s’agit d’être informé des nouveaux contenus publiés par les chaînes qu’ils suivent et pour lesquels ils ont toutes les notifications activées. Parfois ils n’arrivent pas et que lorsque vous suivez de nombreux canaux est frustrant pour l’utilisateur et le créateur lui-même La seconde est la système de recommandation ou de découverte, il devrait être plus intelligent et plus efficace comme celui de Tiktok. Parce qu’en laissant de côté l’interface qui vous propose toujours de nouvelles vidéos, il y a des moments sur YouTube où vous ne comprenez pas pourquoi vous voyez des pools pleins de choses tendance avec la quantité de contenu de qualité qui existe. monétisation, même s’il est vrai que ce serait un terrain marécageux d’où il serait toujours difficile de repartir satisfait, quelle que soit la partie que vous soyez, les dernières années ont été un problème pour ceux qui voulaient faire de YouTube leur vidéos courtes et ça semble pousser le Shorts, une réplique et un nouveau format très écolo, qui ne fonctionne pas si bien et qui honnêtement ne devrait pas être une priorité. De plus, la plate-forme devrait améliorer ce qui la rendait importante.

Cependant, quoi qu’il en soit, il est clair que YouTube doit mettre les piles pour qu’ils ne mangent pas le toast. Car si TikTok organise mieux son application pour l’organisation des contenus, il donne des options pour l’affichage de chaque utilisateur que vous suivez, des listes, etc…. cela pourrait être un match difficile pour n’importe quelle plate-forme vidéo.