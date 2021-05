TikTok pour iOS ajoute une nouvelle fonctionnalité Green Screen Duet – voici comment l’utiliser

TikTok a annoncé aujourd’hui qu’il combinait deux de ses fonctionnalités les plus populaires pour une meilleure expérience de vue immersive avec Green Screen Duet.

Nous combinons le meilleur des deux mondes avec la sortie de Green Screen Duet, un mashup de deux favoris TikTok conçu pour inspirer de nouveaux formats imaginatifs pour la créativité et l’expression.

Désormais, lorsque l’utilisateur est sur la mise en page Duets, il verra comme d’habitude «Gauche et Droite», «Réagir» et «Haut et Bas». «Green Screen Duet» est le dernier ajout de mise en page, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon de collaborer avec le contenu existant de TikTok.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront utiliser une autre vidéo de TikTok comme arrière-plan dans une nouvelle vidéo. «Comme pour tous les Duos, le créateur de la vidéo Duetted est crédité dans la légende de la nouvelle vidéo d’un lien qui dirige vers l’original», explique TikTok.

Pour utiliser cette fonction:

Tout d’abord, dupliquez la vidéo que vous souhaitez utiliser comme fond d’écran vert; Sélectionnez Écran vert dans les options de mise en page Duo

«Green Screen Duet étend à la fois nos effets créatifs et nos outils de collaboration, apportant de nouveaux formats de contenu et une créativité accrue à notre communauté sur TikTok.»

Au fur et à mesure que cette fonctionnalité est déployée auprès des utilisateurs du monde entier, nous devrons attendre de voir combien de temps il faudra à Instagram pour copier cette fonction. Plus récemment, Instagram a copié la fonction Remix de TikTok pour Reels.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction Green Screen Duet, voici un exemple de cette nouvelle fonction en pratique:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: