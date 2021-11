L’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 15 était SharePlay, qui permet aux utilisateurs d’écouter des chansons, de regarder des émissions de télévision, de jouer à des jeux et plus encore lors d’un appel FaceTime avec des amis ou des membres de la famille. Pour profiter de cette fonctionnalité, de nombreuses applications sont mises à jour afin que les utilisateurs puissent en profiter ensemble.

L’une des applications qui a apporté une touche spéciale lorsque les utilisateurs sont en appel FaceTime à l’aide de SharePlay est TikTok avec une nouvelle page «Pour nous».

Comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter Aether Aurelia, au lieu de la page « Pour vous » apparaissant pour les utilisateurs lors de l’accès à TikTok, s’ils sont dans un appel FaceTime en utilisant SharePlay, cet onglet s’appellera « Pour nous ».

Cette page «Pour nous» combine le meilleur des recommandations et des algorithmes préférés des utilisateurs, ce qui rend l’expérience de regarder TikTok encore plus amusante lorsque vous êtes avec quelqu’un d’autre. Aether a partagé son expérience avec cette fonction :

Il s’agit essentiellement d’une page synchronisée entre les appareils de la session SharePlay, elle semble également mélanger les intérêts. D’après ce que je peux dire, cela ne fait que les mélanger, même si lorsque je suis passé à la vidéo suivante, cela semblait plus ciblé vers moi, lorsque Tom a glissé, cela semblait ciblé vers lui

L’une des activités préférées des gens sur TikTok est de partager des vidéos. Bien que vous puissiez mentionner quelqu’un ou simplement lui envoyer un DM, avoir la possibilité de regarder ensemble n’importe où et n’importe quand est bien mieux.

Par exemple, lorsque Apple a présenté SharePlay lors de la WWDC21, c’était exactement ce que l’entreprise avait en tête : rassembler des personnes lors d’un appel FaceTime pour écouter des chansons, regarder des films et trouver d’autres moyens d’interagir en ligne.

Comment utiliser SharePlay sur iPhone et iPad

Assurez-vous d’avoir mis à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.1 (SharePlay arrivera plus tard cet automne sur macOS Monterey) Démarrez un appel FaceTime (ils doivent également exécuter iOS 15.1) Une fois connecté, ouvrez TikTok, puis cliquez sur le bouton SharePlay Créer Assurez-vous de partager votre écran et la page « Pour vous » deviendra « Pour nous »

Pour le moment, SharePlay n’est pas disponible pour les utilisateurs de macOS. Apple travaille à ajouter la fonctionnalité aux Mac à partir de macOS 12.1, qui devrait être publié dans quelques semaines.

