TikTok pour iOS obtient de nouveaux outils anti-intimidation

TikTok annonce aujourd’hui de nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement sur son réseau social. Par exemple, il est désormais possible de supprimer plusieurs commentaires à la fois ou de les signaler pour violation potentielle du règlement de la communauté de TikTok.

Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle façon pour les créateurs de gérer plus facilement les interactions avec leur contenu. Les gens mettent leur cœur et leur âme à créer et à divertir sur TikTok, et nous reconnaissons à quel point il peut être décourageant de recevoir des commentaires méchants sur des vidéos.