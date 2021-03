TikTok pourrait bénéficier d’une fonctionnalité de discussion de groupe cette année alors que ByteDance cherche à s’imposer sur Facebook

La fonctionnalité aiderait à augmenter l’engagement des utilisateurs sur l’application. (Image: AP)

TIC Tac: La plate-forme de partage vidéo courte TikTok pourrait lancer une fonction de messagerie de groupe cette année. L’application chinoise, qui est actuellement interdite en Inde, deviendrait une concurrence plus directe pour des plateformes comme Facebook si la fonctionnalité était effectivement lancée. Selon les rapports, ByteDance, le parent de TikTok, a inclus la fonctionnalité de messagerie de groupe dans son plan pour développer la plate-forme en une application qui facilite davantage d’interactions sociales. Il pourrait y avoir une certaine vérité dans ces rapports car la fonctionnalité de messagerie de groupe est incluse dans Douyin, la version chinoise de TikTok, à partir de 2019. Cette fonctionnalité aiderait à augmenter l’engagement des utilisateurs sur l’application.

L’application est très populaire parmi les adolescents et les jeunes adultes, et elle a également élargi la fonctionnalité de diffusion en direct et les offres de commerce électronique. Les discussions de groupe permettraient aux influenceurs d’interagir plus facilement avec leurs abonnés.

Apparemment, ByteDance avait eu des discussions sur l’introduction de fonctionnalités de chat de groupe l’année dernière, mais a dû suspendre plusieurs mises à jour après que l’ancienne administration Trump aux États-Unis et en Inde l’ait interdit. Pour le moment, cependant, la plate-forme évalue quand et où la fonctionnalité serait lancée. Les rapports sont arrivés alors que l’actuel président américain Joe Biden a mis fin au procès du gouvernement qui aurait interdit l’utilisation de TikTok aux États-Unis, qui est un très grand marché pour l’application.

L’application a également reçu un coup de pouce du fait que le gouvernement Biden, du moins pour le moment, ne suit pas les traces de l’ancien président Donald Trump, qui avait déclaré que pour que TikTok fonctionne aux États-Unis, ByteDance devrait vendre les opérations américaines de la plate-forme à des investisseurs basés aux États-Unis eux-mêmes, car Trump se méfiait du fait que TikTok pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale.

Cependant, il est peu probable que la fonctionnalité de discussions de groupe soit chiffrée.