TikTok pourrait prolonger la durée des vidéos jusqu’à 5 minutes ou même plus | La technologie

Tout indique que bientôt les vidéos TikTok pourraient être plus longues. La plateforme teste le téléchargement de vidéos d’une durée de 5 minutes et même plus avec un petit groupe d’utilisateurs.

TikTok est devenu populaire dans le monde entier grâce à son agilité. Le format des vidéos courtes d’une durée maximale de 15 secondes a séduit les utilisateurs, qui se sont rapidement habitués à ce rythme accéléré de consommation de contenu.

Mais, comme la plateforme a élargi sa base d’utilisateurs (elle dépasse aujourd’hui les 3 000 millions de téléchargements), elle a également allonge progressivement la durée des vidéos. La limitation initiale de 15 secondes a cédé la place à 60 secondes, et récemment, la limite a été augmentée à 3 minutes.

Drew Kirchhoff, chef de produit de TikTok, a déclaré dans une publication officielle que ce mouvement est une réponse à la demande expresse des créateurs, qui jusqu’à présent avaient été contraints de diviser certains contenus en plusieurs parties.

Cependant, il semble que des vidéos de 3 minutes ne suffisent pas et TikTok pourrait prolonger la durée jusqu’à 5 minutes et même plus. Comme l’a rapporté le consultant en médias sociaux Matt Navarra via Twitter, la plate-forme a commencé à tester le téléchargement de vidéos plus longues à un petit groupe d’utilisateurs.

Navarra joint une capture d’écran dans laquelle nous pouvons voir un message TikTok qui indique qu’il est possible de télécharger des vidéos jusqu’à 5 minutes, mais Certains utilisateurs ont pu publier des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes.

Avec cette nouvelle augmentation de la durée des vidéos, TikTok perdra complètement son essence d’origine. En hébergeant des clips allant jusqu’à 10 minutes, la plateforme ne sera plus le réseau social des courtes vidéos et dira adieu au rythme effréné de ses contenus.

En retour, vous pourrez conserver les utilisateurs plus longtemps dans l’application. Les vidéos plus longues font que les gens passent plus de temps à les regarder, mais cela peut aussi être une arme à double tranchant et amener les utilisateurs à abandonner le contenu avant d’atteindre la fin.

Pour le moment rien n’est confirmé et les vidéos TikTok de 5 et 10 minutes sont en phase de test. Étant donné que les vidéos de 3 minutes ont mis sept mois à arriver après le début des tests, au cas où ils seraient enfin disponibles pour tout le monde, nous devrons peut-être encore attendre quelques mois.