TikTok prépare un bouton similaire à celui de ‘retuit’

01/05/2022 à 17:00 CET

PE

TikTok teste un nouveau bouton appelé Republier, Quoi cela fonctionnerait comme le ‘retweet’ de Twitter, qui permet aux utilisateurs de republier du contenu déjà présent sur la plateforme et de le partager avec leurs abonnés.

C’est une option que le consultant en médias sociaux Matt Navarra a annoncé il y a quelques jours avec une image publiée sur Twitter montrant ce bouton et que TechCrunch a maintenant rapportée plus en détail.

Selon ce média, cet outil se trouve dans le menu ‘Partager’ (où il y a déjà la possibilité d’envoyer à d’autres utilisateurs par DM ou via d’autres réseaux sociaux) et ce serait destiné au flux personnalisé ‘Pour vous’, dans laquelle apparaît une série de vidéos sélectionnées selon les préférences de l’utilisateur.

C’est là que réside la différence avec le bouton « retweet » de Twitter car, au lieu de republier une vidéo sur le profil TikTok lui-même, est envoyé au ‘Pour vous’ mentionné des utilisateurs qui se succèdent.

De plus, ce bouton, qui est présenté en blanc sur fond jaune, il n’est disponible que dans les vidéos que l’utilisateur trouve lorsqu’il parcourt son propre « flux » personnel.

Cet outil pourrait augmenter la visibilité des vidéos recommandées par l’algorithme dans l’espace « Pour vous » et, selon TechCrunch, pourrait encourager les utilisateurs plus passifs à participer à la plateforme.

Le bouton ‘Repost’ est en phase de test, comme l’a confirmé le réseau social, et seuls quelques utilisateurs ont eu l’occasion de l’essayer. On ne sait pas si et quand il se propagera au reste de la communauté TikTok.