TikTok présente de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité pour les adolescents

TikTok est l’une des applications les plus populaires de l’App Store iOS, en particulier parmi les jeunes utilisateurs. Dans un article de blog publié jeudi, Alexandra Evans, responsable des politiques publiques de sécurité des enfants et Aruna Sharma, responsable mondial de la confidentialité, ont présenté de nouvelles fonctionnalités pour protéger les jeunes utilisateurs. Il s’agit notamment de modifications apportées aux messages directs et d’un contrôle accru sur les personnes autorisées à visionner certaines vidéos.

Nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité pour les jeunes adolescents TikTok

À partir de maintenant, lorsqu’un jeune de 16 ou 17 ans rejoint TikTok, son paramètre de messagerie directe par défaut sera « Personne ». Cela signifie que doivent changer activement afin d’envoyer un message. “Les comptes existants qui n’ont jamais utilisé de DM auparavant recevront une invite leur demandant de revoir et de confirmer leurs paramètres de confidentialité la prochaine fois qu’ils utiliseront cette fonctionnalité”, selon le message.

Lorsque des adolescents de moins de 16 ans publient leur première vidéo, on leur demandera qui peut la visionner. Il ne sera pas possible de publier la vidéo tant qu’une sélection n’aura pas été effectuée. De plus, les personnes âgées de 16 et 17 ans pourront confirmer qui peut télécharger leurs vidéos, si cette fonctionnalité est activée. Il est définitivement désactivé pour les moins de 16 ans.

TikTok a également expliqué que cela change lorsque les jeunes adolescents peuvent recevoir des notifications push de l’application :