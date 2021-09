TikTok présente l’ordre du jour du prochain événement de vitrine ‘TikTok World’

Alors que TikTok continue d’ajouter de plus en plus d’utilisateurs et de devenir une plate-forme plus influente pour beaucoup, beaucoup plus d’utilisateurs, les marques cherchent de plus en plus à exploiter la plate-forme pour leurs promotions – qui devrait atteindre un tout nouveau niveau cette saison des vacances.

Et si vous voulez vous assurer que votre entreprise est à jour sur toutes les dernières stratégies et tactiques, et est donc la mieux placée pour tirer le meilleur parti de ses efforts TikTok, alors vous devriez certainement envisager d’assister à la prochaine conférence numérique TikTok World.

Comme expliqué par TikTok :

“[TikTok World] présentera de nouvelles solutions de création, d’image de marque et de commerce et plus. Pour nos partenaires actuels, nous espérons partager un tout nouveau flux d’opportunités à exploiter. Et si vous débutez dans le marketing sur TikTok, vous découvrirez pourquoi c’est la plate-forme pour connecter, déplacer et divertir les consommateurs d’aujourd’hui – et pourquoi vous devriez arrêter de faire des publicités et commencer à faire des TikToks.

TikTok a maintenant publié le programme complet de l’événement, qui comprend une gamme de sessions d’informations intéressantes, conçues pour aider les marques à tirer le meilleur parti de la plate-forme pour le marketing.

Il pourrait également être intéressant d’entendre comment TikTok prévoit de faire évoluer son programme de partenariat marketing, tandis que TikTok note également qu’il décrira les opportunités et les outils à venir en cours de développement.

La plate-forme travaille sur une gamme d’outils sur ce front, y compris de nouveaux outils de commerce électronique et des options d’intégration directe, qui aideront les marques à se connecter avec les influenceurs de plate-forme pertinents pour les promotions. TikTok expérimente également des vidéos plus longues, ce qui pourrait présenter de nouvelles opportunités, tout en testant également des fonctionnalités avancées de diffusion en direct.

TikTok pourrait même fournir des informations préliminaires sur les projets de réalité virtuelle, la société mère ByteDance ayant récemment acheté le fabricant de casques VR Pico.

Quoi qu’il en soit, il semble y avoir des sessions intéressantes pour les spécialistes du marketing ici, et cela vaut peut-être la peine de s’y connecter.

Vous pouvez vous inscrire pour assister à TikTok World et obtenir plus d’informations sur le programme ici.