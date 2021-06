TikTok présente ses dernières actualités en matière de sécurité

TikTok met à jour son centre de sécurité avec de nouveaux guides et ressources conçus pour soutenir les conversations sur la sécurité numérique, et ainsi permettre aux parents de comprendre plus facilement le fonctionnement de la plateforme et les outils disponibles pour offrir la meilleure expérience possible à leur famille.

Cette mise à jour rejoint le récent lancement en Espagne du guide TikTok pour les parents, et représente une étape supplémentaire dans l’engagement de l’entreprise à promouvoir un apprentissage et un comportement numériques responsables pour aider à assurer la sécurité des mineurs.

“Notre centre de sécurité est un élément important de la façon dont nous pouvons soutenir les familles sur TikTok. C’est pourquoi nous le rendons accessible à tous directement depuis les paramètres et autres parties de notre application. Nous continuons d’investir dans de nouvelles façons de maintenir une plate-forme sûre et accueillante et nous nous engageons à gagner la confiance de notre communauté TikTok chaque fois qu’elle ouvre l’application », conclut Alexandra Evans, responsable des politiques publiques pour la sécurité des enfants chez TikTok en Europe.

Vidéos sur l’approche de l’entreprise en matière de sécurité des plateformes

L’approche de TikTok en matière de sécurité englobe les politiques, les produits et les supporters, car elle crée une communauté où l’expression créative s’épanouit.

Le centre de sécurité fournit aux parents et aux tuteurs des informations sur l’écosystème de sécurité actuel, à travers de nouvelles vidéos sur le fonctionnement de TikTok en matière de sécurité, nos directives communautaires et les ressources disponibles.

Informations sur le fonctionnement de TikTok avec des experts

TikTok est conscient qu’en termes de sécurité, toute l’industrie doit travailler ensemble. Pour cette raison, la plateforme a renforcé ses relations avec les principaux experts en sécurité. Ainsi, cette mise à jour du Security Center offre à la communauté des informations sur TikTok et certains concepts, tels que l’éducation aux médias et le bien-être numérique, qu’ils ont développés avec des experts d’organisations telles que la National Association for Media Literacy Education (NAMLE). , la National Eating Disorders Association (NEDA), Connect Safely, l’Institute for Online Family Safety et la National Association of Parents of Students, ou le projet de collaboration récemment annoncé avec PantallasAmigas.

Ressources de prévention et d’éducation contre l’intimidation

TikTok est une communauté mondiale qui se nourrit de la créativité et de l’expression de ses créateurs. Par conséquent, il est essentiel que les gens se sentent en sécurité sur la plateforme pour pouvoir s’exprimer sans crainte d’intimidation ou de harcèlement.

Dans le but d’éduquer les familles et la communauté TikTok sur les moyens de se protéger contre le harcèlement en ligne, la plateforme a également développé un « Guide de prévention du harcèlement », en collaboration avec plusieurs institutions spécialisées, telles que le Centro de Investigación del Cyberbullying, Net Family News, et le Conseil consultatif sur le contenu TikTok des États-Unis.

Ce guide fournit également des informations pour aider les gens à identifier l’intimidation, des outils pour la combattre et des ressources locales pour aider si quelqu’un est victime d’intimidation.

Guide pour les parents et tuteurs

Assurer la sécurité des adolescents nécessite la collaboration des parents, des experts, des gouvernements et des plateformes. Précisément pour soutenir les familles, TikTok a intégré le Guide des parents et tuteurs, une section unique pour tout savoir sur la plateforme.

Avec des informations sur la façon de démarrer sur TikTok, les outils de sécurité et de confidentialité disponibles, le mode de synchronisation familiale et les réponses aux questions fréquemment posées concernant la sécurité en ligne.

Chaque adolescent et chaque famille est différent, c’est pourquoi TikTok propose un large éventail d’options et de paramètres pour responsabiliser les parents et les tuteurs qui recherchent des moyens simples d’accompagner leurs enfants dans leur vie en ligne.