TikTok prétend qu’il peut désormais vous aider à trouver “votre travail de rêve” avec une nouvelle fonctionnalité de CV

Après que des rumeurs ont fait surface en mai selon lesquelles TikTok se lancerait sur le marché du recrutement, la plateforme a officiellement lancé un programme pilote aux États-Unis. Les nouveaux CV TikTok arrivent en partenariat avec plus de 30 entreprises comme Target, Shopify, Nascar, Abercrombie, Vaynermedia, The Detriot Pistons, Alo, et plus encore. Et les emplois ouverts incluent tout, du niveau d’entrée aux postes de direction.

La nouvelle page de destination de TikTok a été lancée aujourd’hui (via Engadget). Le service permet aux utilisateurs de consulter les offres d’emploi de 34 entreprises impliquées dans le programme pilote américain, de parcourir quelques conseils sur l’enregistrement/la publication d’un CV TikTok et de le soumettre.

Pour le test initial du service, les CV TikTok doivent être soumis avant le 31 juillet, les utilisateurs les laissant sur la plate-forme pendant au moins un mois.

Il existe de nombreuses offres d’emploi dans le cadre du programme dans un éventail d’entreprises et d’industries et certaines d’entre elles recherchent même de nouveaux cadres via les CV TikTok, mais la plupart des emplois vont de peu à une expérience plus modérée.

Consultez toutes les offres d’emploi ici et les 34 entreprises participantes ici. TikTok a également partagé une page FAQ pour vous aider à utiliser la nouvelle fonctionnalité.

