TikTok propose son application de télévision connectée à davantage d’utilisateurs aux États-Unis

Après avoir d’abord apporté l’expérience TikTok aux téléviseurs intelligents Samsung en Europe en décembre dernier, puis l’avoir étendue aux utilisateurs américains plus tôt cette année, TikTok a annoncé aujourd’hui une autre extension de son application de connexion TV, avec les abonnés Google et Android TV, les utilisateurs d’Android Fire TV, comme ainsi que les propriétaires de téléviseurs intelligents LG et Samsung, désormais en mesure de vivre l’expérience de visionnage TikTok sur le plus grand écran de leur maison.

Comme expliqué par TikTok :

« L’application TikTok TV est conçue pour une expérience de visionnage à domicile de la télévision, ce qui permet de regarder facilement le contenu de nos flux ‘Pour vous’ et ‘Suite’ sur grand écran. Cela inclut les vidéos les plus appréciées et les plus visionnées dans un large éventail de catégories, des jeux et de la comédie à la nourriture et aux animaux.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, l’application TikTok TV est exactement comme elle sonne – TikTok sur votre téléviseur domestique. Les utilisateurs peuvent se connecter à l’application TikTok TV avec leur compte TikTok existant, garantissant que vos préférences sont prises en compte dans le contenu affiché, tandis que vous pouvez également rechercher du contenu et des créateurs via la fonction Découvrir dans l’application TV.

Les options de visualisation élargies pourraient entraîner une consommation et une sensibilisation plus larges du contenu TikTok, la pandémie poussant davantage de personnes à consommer davantage de contenu Web sur leurs écrans de télévision à domicile, et les jeunes téléspectateurs, en particulier, de plus en plus alignés sur les offres de télévision connectée.

En effet, selon l’analyse d’eMarketer, quelque 52,8 % des téléspectateurs américains de YouTube ont regardé le contenu de la plate-forme sur un appareil de télévision connecté en 2020, ce nombre devant passer à 57,7 % d’ici 2022.

Compte tenu de la popularité de TikTok, vous pouvez imaginer qu’il pourrait également voir des tendances de visionnage similaires – et même s’il n’obtient qu’une fraction de la même réponse que YouTube, cela pourrait toujours être un puissant moteur de sensibilisation et de consommation de contenu, aidant à stimuler la popularité et l’influence de l’application.

Bien sûr, le format vertical des clips TikTok n’est pas idéalement aligné avec des écrans de télévision plus grands et plus larges, l’application TikTok affichant le contenu dans une sorte de format de boîte aux lettres inversé, avec un flou sur les bords.

Mais même ainsi, cela pourrait être un ajout précieux – et pour les promotions de marque, cela pourrait, à terme, fournir un autre moyen de faciliter la portée des publicités de type télévisé grâce à des campagnes d’applications sociales plus ciblées.

En tant que tel, il vaut la peine de garder un œil sur le déploiement et l’adoption de la visualisation de TikTok TV. Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.