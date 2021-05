TikTok, propriété de la Chine, interdit les impressions satiriques qui se moquent du Dr Fauci Vir .

TikTok, propriété chinoise, une plate-forme de partage de vidéos de courts métrages utilisée comme un outil de surveillance du Parti communiste chinois, aurait supprimé les impressions satiriques du directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

L’humoriste Tyler Fischer, dont les impressions sont devenues virales, a écrit sur Twitter lundi que TikTok a interdit ses moqueries de Fauci, le visage des verrouillages préjudiciables de l’Amérique, pour des violations de ses «directives communautaires».

Mes impressions Fauci commencent à être supprimées de TikTok parce qu’elles n’ont pas respecté le “règlement de la communauté”. La censure provoque l’extrémisme, car maintenant je dois faire du porte à porte comme un psychopathe. 🏡 🕺🏼🏡 pic.twitter.com/EXXTz1Rp0V – Tyler Fischer (@TyTheFisch) 17 mai 2021

Fischer a déclaré au Federalist que deux vidéos avaient été supprimées sur TikTok mais restaient sur YouTube, y compris une impression du Dr Fauci et une impression du gouverneur de New York Andrew Cuomo.

La société mère de TikTok, la société chinoise ByteDance, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements de The Federalist.

Alors que la nouvelle pandémie de coronavirus de Wuhan touche à sa fin, tirant son nom de sa première épidémie dans la province du Hubei, au centre de la Chine, Fauci a été le plus féroce défenseur des verrouillages malgré leurs coûts colossaux. L’outil de renseignement chinois, TikTok, que les responsables américains de la sécurité nationale ont cherché à interdire à l’intérieur des frontières américaines, a répondu à l’imminence de la non-pertinence de Fauci par une apparente protection contre les critiques. Fauci a également systématiquement jeté une couverture pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dominée par la Chine et rejeté les théories selon lesquelles le coronavirus aurait émergé d’un laboratoire de Wuhan impliqué dans des recherches financées par le NIAID de Fauci.

Le président Donald Trump a cherché à interdire TikTok l’année dernière en raison de risques accrus pour la sécurité nationale, mais l’application reste disponible après qu’un juge fédéral a bloqué l’ordonnance.

Les législateurs de Capitol Hill des deux côtés de l’allée restent préoccupés par l’utilisation de TikTok comme service de surveillance pour la Chine communiste, à tel point que le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a adopté à l’unanimité un projet de loi la semaine dernière pour interdire l’application sur les appareils gouvernementaux.

Plus tôt ce mois-ci, l’une des vidéos impressionnistes de Fischer a accumulé plus de 400000 vues sur Twitter seul et plus d’un demi-million sur TikTok, où il se moque des exigences strictes de Fauci selon lesquelles les Américains adhèrent au masque pour porter quel que soit le statut d’immunité. Fauci porte souvent deux masques bien qu’il soit vacciné.

«Je dirais que même si vous vivez seul, je porterais un masque dans la maison, surtout sous la douche», a déclaré Fischer. «Parce que, franchement, les gouttelettes peuvent se frayer un chemin à travers le drain et remonter dans les toilettes de quelqu’un d’autre, les infectant par l’anus.