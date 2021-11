TikTok publie un nouveau guide de planification de campagne de vacances pour les spécialistes du marketing

TikTok a publié un nouveau guide pour aider les spécialistes du marketing à maximiser leurs campagnes de vacances, qui présente des informations clés sur les tendances d’utilisation, les dates critiques pour la planification, des conseils publicitaires, des modèles saisonniers et plus encore.

Vous pouvez télécharger le guide de vacances de 16 pages de TikTok ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des éléments clés.

Tout d’abord, TikTok comprend une gamme de statistiques d’utilisation et de tendance qui soulignent l’influence croissante de l’application.

Le graphique du temps passé est particulièrement important – les utilisateurs de TikTok passent maintenant beaucoup de temps dans l’application, avec le flux addictif et hautement adapté «Pour vous» qui permet aux gens de faire défiler pendant des heures. Cela rend également TikTok plus influent, ce qui est un élément important à prendre en compte dans la planification de vos vacances.

Et si vous planifiez une campagne de vacances, TikTok fournit un aperçu d’un calendrier de planification efficace à garder à l’esprit :

Il s’agit en fait d’un assez bon aperçu qui pourrait vous aider à garder vos campagnes sur la bonne voie et à vous assurer que vous couvrez toutes vos bases, plutôt que de simplement vous lancer et lancer une campagne immédiatement. Un calendrier de planification plus stratégique et espacé garantira mieux que vous cochez toutes les cases clés et que vous réfléchissez à chaque élément en détail avant la mise en œuvre.

TikTok fournit également une liste de conseils publicitaires pour aider à améliorer les performances de la campagne :

Bien qu’il inclue également cet aperçu potentiellement pratique des blocages courants dans le processus, et quand utiliser ses divers outils publicitaires :

Vous ne saviez peut-être pas que ces options existent, ni pourquoi elles pourraient être utiles, et ce rappel rapide pourrait vous être utile au cours de votre planification.

Le guide comprend également des descriptions détaillées de toutes les étapes clés du processus de planification publicitaire, ainsi que des aperçus de tous les outils et fonctionnalités de création publicitaire de TikTok pour vous aider à maximiser votre approche.

De plus, TikTok propose des modèles d’annonces thématiques qui pourraient s’avérer utiles :

Il existe également un planificateur de campagne que vous pouvez remplir, ainsi qu’une visualisation des dates clés.

C’est un guide pratique, qui pourrait être d’une grande aide pour les spécialistes du marketing TikTok, fournissant des informations et des conseils précieux pour booster vos campagnes. Et encore une fois, vous ne saviez peut-être même pas que bon nombre de ces fonctionnalités existaient – ​​si vous envisagez de lancer une campagne TikTok, vraiment à tout moment, cela vaut la peine de télécharger le guide et de consulter les notes.

Vous pouvez télécharger le guide des vacances 2021 de TikTok ici.