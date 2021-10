TikTok publie un nouveau livre de jeu pour les spécialistes du marketing automobile dans l’application, y compris une gamme de conseils publicitaires généraux

TikTok peut être bon pour inspirer de nouvelles tendances mèmes et promouvoir la dernière musique. Mais peut-il aussi aider les spécialistes du marketing automobile à vendre des voitures ? Les utilisateurs de TikTok sont-ils ouverts aux annonces automobiles et recherchent-ils du contenu lié à la voiture dans l’application ?

Il s’avère qu’ils sont basés sur les dernières informations incluses dans un nouveau « Auto Playbook 101 » de 33 pages publié par la plate-forme.

Le guide examine une gamme de tendances d’engagement clés et d’études de cas – vous pouvez télécharger le guide complet ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des éléments clés.

Tout d’abord, TikTok souligne la popularité du contenu automobile dans l’application, avec 60 milliards de vues de contenu lié à la voiture au premier semestre 2021.

Le guide décrit également les principales tendances automobiles, y compris les types de voitures qui intéressent le plus les utilisateurs de TikTok.

Le guide fournit également un aperçu des différentes options publicitaires de TikTok, en mettant l’accent sur les spécialistes du marketing automobile, ce qui pourrait vous aider à guider votre processus.

Il existe également, comme indiqué, des études de cas, ainsi que des exemples de présentations de campagnes pour vous aider à maximiser votre utilisation des campagnes TikTok.

Il existe ici des informations précieuses, même pour les spécialistes du marketing en dehors du secteur automobile, avec des données plus générales sur l’audience globale de TikTok et les tendances clés.

Ainsi que des conseils créatifs :

C’est certainement l’un des meilleurs guides TikTok que j’ai vus, et si vous souhaitez mieux comprendre la plate-forme et savoir comment vous pouvez vous aligner sur les changements d’utilisation clés et les tendances d’engagement, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

Vous pouvez télécharger le « Auto Playbook 101 » de TikTok ici.