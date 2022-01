TikTok publie un nouveau rapport sur la capacité à générer des ventes hors ligne via les annonces TikTok

Nous savons tous que TikTok est la plate-forme sociale du moment, et nous avons tous vu ses chiffres en croissance massive, soulignant sa popularité, en particulier auprès du jeune public. Mais TikTok est-il réellement efficace pour la publicité, étant donné que les publicités TikTok sont si faciles à ignorer – et en particulier, les campagnes TikTok sont-elles capables de générer des transactions hors ligne en magasin en raison de l’exposition et de la notoriété accrue de la marque ?

C’est ce que TikTok a cherché à clarifier via une série d’études récentes, en collaboration avec Nielsen, qui a utilisé une analyse de modélisation du mix marketing pour déterminer l’augmentation des ventes hors ligne que les campagnes TikTok peuvent générer, ce qui pourrait fournir une perspective supplémentaire à votre approche.

Nielsen a analysé 16 campagnes publicitaires de marques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est, en mettant l’accent sur la détermination de l’approche optimale pour générer des ventes hors ligne.

Voici ce qu’ils ont trouvé :

Tout d’abord, les données ont montré que les publicités TikTok génèrent un retour sur investissement solide pour les marques CPG, ainsi qu’une « efficacité commerciale » plus élevée, c’est-à-dire combien de temps il faut pour voir le retour en magasin de vos campagnes :

« Les États-Unis, par exemple, ont enregistré un ROAS des médias payants supérieur de 14 % par rapport à tous les médias numériques mesurés dans les modèles et 2 fois l’efficacité des ventes hors ligne, tandis que les chiffres pour l’Europe et l’Asie du Sud-Est étaient encore plus élevés. »

Cela a du sens – avec TikTok étant si populaire en ce moment, vous pouvez voir comment les bonnes campagnes pourraient connecter une marque à ce battage médiatique, et augmenter la notoriété et la réponse, sur la base des push in-app.

L’étude de Nielsen a également examiné quels types de contenu fonctionnaient le mieux pour stimuler la réponse de l’audience, et a constaté que la vidéo dans le flux était le type d’annonce le plus efficace. Ce qui, encore une fois, n’est pas trop surprenant, étant donné le nombre limité d’options publicitaires TikTok proposées, mais les données ont également montré que les annonceurs pouvaient réellement augmenter leur placement publicitaire dans l’application pour obtenir de meilleurs résultats.

En d’autres termes, les marques pourraient lancer plus de campagnes et s’efforcer de renforcer leur image de marque sur TikTok, tout en bénéficiant des mêmes niveaux d’efficacité. Cela pourrait aider à maximiser la notoriété de votre marque et à tirer parti de la popularité de l’application.

Enfin, Nielsen a également utilisé sa méthodologie d’augmentation des ventes en magasin pour déterminer la capacité spécifique des publicités TikTok à générer des ventes en magasin pour les marques CPG :

« Parmi les 16 études commandées, 14 ont généré une augmentation significative des ventes. Le ROAS moyen de ces études était 2 fois supérieur à la référence de performance médiane de la campagne NCS.

Encore une fois, étant donné la plus grande popularité de la plate-forme, ces résultats ne sont pas trop surprenants, et en réalité, tout ce qu’ils montrent efficacement, c’est que les marques qui sont capables de s’accrocher aux styles et formats tendance de la plate-forme, qui se reflètent ensuite sur leurs produits, voir une augmentation positive des ventes grâce à une bonne prise en main.

Bien faire les choses, cependant, prend du temps et des efforts dévoués. Si vous voulez gagner sur TikTok, vous devez comprendre les principales tendances de l’application, les formats de contenu populaires et créer un contenu qui semble natif et s’aligne sur la présentation des vidéos intégrées.

Si vous parvenez à obtenir ces éléments correctement, les données montrent que votre entreprise peut bénéficier de l’éclat reflété de la popularité tendance de l’application, de diverses manières.

Vous pouvez lire l’étude complète d’impact sur les ventes hors ligne de TikTok ici.